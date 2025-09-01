https://ria.ru/20250901/bastrykin-2038854372.html

Бастрыкин запросил доклад по делу о гибели жителей Нижегородской области

Бастрыкин запросил доклад по делу о гибели жителей Нижегородской области - РИА Новости, 01.09.2025

Бастрыкин запросил доклад по делу о гибели жителей Нижегородской области

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад об уголовном деле по факту гибели пяти жителей Нижегородской области от отравления алкоголем,... РИА Новости, 01.09.2025

УФА, 1 сен - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад об уголовном деле по факту гибели пяти жителей Нижегородской области от отравления алкоголем, говорится в сообщении ведомства. Ранее следственные органы возбудили уголовное дело о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, по факту гибели пяти человек в городе Балахны от суррогатного алкоголя. "Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУСК России по Нижегородской области Айрата Саетовича Ахметшина доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах", - сообщает СК России. По данным областной полиции, суррогатным алкоголем отравились четверо мужчин и женщина.

