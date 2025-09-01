Рейтинг@Mail.ru
Оборот обрабатывающих производств в столице вырос на 4,8% за 6 месяцев
09:15 01.09.2025
Оборот обрабатывающих производств в столице вырос на 4,8% за 6 месяцев
Оборот обрабатывающих производств в столице вырос на 4,8% за 6 месяцев - РИА Новости, 01.09.2025
Оборот обрабатывающих производств в столице вырос на 4,8% за 6 месяцев
За первые шесть месяцев текущего года оборот обрабатывающих производств столицы без учета нефтегазового сектора составил 3,7 триллиона рублей, рост составил... РИА Новости, 01.09.2025
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. За первые шесть месяцев текущего года оборот обрабатывающих производств столицы без учета нефтегазового сектора составил 3,7 триллиона рублей, рост составил 4,8% в сопоставимых ценах по сравнению с таким же периодом 2024 года, сообщила заммэра Москвы, глава городского департамента экономической политики (ДЭПР) Мария Багреева.По ее словам, обрабатывающие производства – один из драйверов столичной экономики."Это целый комплекс производств – от создания высокотехнологичного оборудования и электроники до выпуска повседневных товаров, таких как одежда, обувь, продукты. Предприятия этой отрасли обеспечивают стабильные поступления в городской бюджет и создают рабочие места для квалифицированных специалистов", - сказала Багреева, ее слова привели в пресс-службе ДЭПР.Она добавила, что за первые шесть месяцев этого года обороты обрабатывающей промышленности без учета нефтегазового сектора достигли 3,7 триллиона рублей, на 4,8% превысив показатель первого полугодия прошлого года в сопоставимых ценах."Почти 13% этого объема, или 468 миллиардов рублей, обеспечила пищевая промышленность", – подчеркнула заммэра.Оборот производителей высокотехнологичной продукции - компьютеров, электронных и оптических изделий – составил 351 миллиард рублей (9,5%), фармацевтической промышленности - 295,6 миллиарда рублей (8%). Оборот компаний, занимающихся производством неметаллической минеральной продукции (изделия из бетона, цемента, извести, гипса, стекла, керамики), составил 229,2 миллиарда рублей (6,2%).Лидерами роста оборота за указанный период стали компании по выпуску неметаллической минеральной продукции: их оборот вырос в 2,8 раза. На 62% больше (32,8 миллиарда рублей) заработали в столице предприятия, производящие мебель. Компании по производству одежды увеличили выручку на 34%, до 114 миллиардов рублей. Производители химпродукции заработали 202,7 миллиарда рублей, увеличив оборот на 37%.Самые значительные темпы роста у малых компаний. Так, за первые шесть месяцев текущего года их оборот вырос на 10,8% в сопоставимых ценах и составил более 1 триллиона рублей, данный показатель составляет 28% оборота отрасли. Крупные и средние предприятия нарастили выручку на 2,7%, до 2,7 триллиона рублей, что составляет 72% оборота обрабатывающих производств столицы.На московскую обрабатывающую промышленность приходится 10,1% всей российской отрасли (без учета нефтегазового сектора).Ранее Багреева сообщала, что за первые шесть месяцев текущего года оборот московских производителей текстильных изделий и одежды оценивается в 139 миллиардов рублей, рост составил 29,6% в сопоставимых ценах по сравнению с первым полугодием прошлого года.
Оборот обрабатывающих производств в столице вырос на 4,8% за 6 месяцев

Багреева: оборот обрабатывающих производств Москвы вырос в 1 полугодии на 4,8%

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. За первые шесть месяцев текущего года оборот обрабатывающих производств столицы без учета нефтегазового сектора составил 3,7 триллиона рублей, рост составил 4,8% в сопоставимых ценах по сравнению с таким же периодом 2024 года, сообщила заммэра Москвы, глава городского департамента экономической политики (ДЭПР) Мария Багреева.
По ее словам, обрабатывающие производства – один из драйверов столичной экономики.
Оборот московских производителей текстиля и одежды составил 139 млрд рублей
27 августа, 09:15
Оборот московских производителей текстиля и одежды составил 139 млрд рублей
27 августа, 09:15
"Это целый комплекс производств – от создания высокотехнологичного оборудования и электроники до выпуска повседневных товаров, таких как одежда, обувь, продукты. Предприятия этой отрасли обеспечивают стабильные поступления в городской бюджет и создают рабочие места для квалифицированных специалистов", - сказала Багреева, ее слова привели в пресс-службе ДЭПР.
Она добавила, что за первые шесть месяцев этого года обороты обрабатывающей промышленности без учета нефтегазового сектора достигли 3,7 триллиона рублей, на 4,8% превысив показатель первого полугодия прошлого года в сопоставимых ценах.
"Почти 13% этого объема, или 468 миллиардов рублей, обеспечила пищевая промышленность", – подчеркнула заммэра.
Оборот производителей высокотехнологичной продукции - компьютеров, электронных и оптических изделий – составил 351 миллиард рублей (9,5%), фармацевтической промышленности - 295,6 миллиарда рублей (8%). Оборот компаний, занимающихся производством неметаллической минеральной продукции (изделия из бетона, цемента, извести, гипса, стекла, керамики), составил 229,2 миллиарда рублей (6,2%).
Лидерами роста оборота за указанный период стали компании по выпуску неметаллической минеральной продукции: их оборот вырос в 2,8 раза. На 62% больше (32,8 миллиарда рублей) заработали в столице предприятия, производящие мебель. Компании по производству одежды увеличили выручку на 34%, до 114 миллиардов рублей. Производители химпродукции заработали 202,7 миллиарда рублей, увеличив оборот на 37%.
Самые значительные темпы роста у малых компаний. Так, за первые шесть месяцев текущего года их оборот вырос на 10,8% в сопоставимых ценах и составил более 1 триллиона рублей, данный показатель составляет 28% оборота отрасли. Крупные и средние предприятия нарастили выручку на 2,7%, до 2,7 триллиона рублей, что составляет 72% оборота обрабатывающих производств столицы.
На московскую обрабатывающую промышленность приходится 10,1% всей российской отрасли (без учета нефтегазового сектора).
Ранее Багреева сообщала, что за первые шесть месяцев текущего года оборот московских производителей текстильных изделий и одежды оценивается в 139 миллиардов рублей, рост составил 29,6% в сопоставимых ценах по сравнению с первым полугодием прошлого года.
Количество бизнесменов на Портале поставщиков Москвы превысило 380 тысяч
19 августа, 09:15
Количество бизнесменов на Портале поставщиков Москвы превысило 380 тысяч
19 августа, 09:15
 
Москва
Мария Багреева
Департамент экономической политики и развития
Твой бизнес – новости
 
 
