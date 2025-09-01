Рейтинг@Mail.ru
Крупнейший в мире айсберг за лето уменьшился на треть
Наука
Наука
 
12:48 01.09.2025 (обновлено: 15:58 01.09.2025)
Крупнейший в мире айсберг за лето уменьшился на треть
Крупнейший в мире айсберг за лето уменьшился на треть - РИА Новости, 01.09.2025
Крупнейший в мире айсберг за лето уменьшился на треть
Самый большой в мире айсберг А23а раскололся на части, его площадь сократилась примерно на тысячу квадратных километров, сообщили в пресс-службе Арктического и... РИА Новости, 01.09.2025
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Самый большой в мире айсберг А23а раскололся на части, его площадь сократилась примерно на тысячу квадратных километров, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института. &quot;В начале июня его площадь составляла 2730 квадратных километров, что по размеру сопоставимо с площадью Москвы. В настоящее время его площадь составляет 1750 квадратных километров и теперь сравнима с Санкт-Петербургом&quot;, — рассказали специалисты.По их словам, за три зимних антарктических месяца от айсберга откололось сразу три огромных куска площадью от 60 до 300 квадратных километров, а всего он потерял 36 процентов площади.Сейчас айсберг дрейфует в 70 километрах к северу от острова Южная Георгия. Айсберг А23а откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера в сентябре 1986 года. Более 30 лет он оставался на мели в центральной части моря Уэдделла, но в ноябре 2023-го снова начал движение, его вынесло на чистую воду. Весной 2024 года он неожиданно начал дрейф вдоль берегов Антарктического полуострова в направлении моря Скоша.
Крупнейший в мире айсберг за лето уменьшился на треть

ААНИИ: крупнейший в мире айсберг А23а за три месяца потерял около 36% площади

Крупнейший в мире айсберг А23а за лето потерял около 1000 кв. км и раскололся на части
Крупнейший в мире айсберг А23а за лето потерял около 1000 кв. км и раскололся на части - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© Фото : @aari_official
Крупнейший в мире айсберг А23а за лето потерял около 1000 кв. км и раскололся на части
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Самый большой в мире айсберг А23а раскололся на части, его площадь сократилась примерно на тысячу квадратных километров, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института.
«

"В начале июня его площадь составляла 2730 квадратных километров, что по размеру сопоставимо с площадью Москвы. В настоящее время его площадь составляет 1750 квадратных километров и теперь сравнима с Санкт-Петербургом", — рассказали специалисты.

По их словам, за три зимних антарктических месяца от айсберга откололось сразу три огромных куска площадью от 60 до 300 квадратных километров, а всего он потерял 36 процентов площади.
Сейчас айсберг дрейфует в 70 километрах к северу от острова Южная Георгия.
Айсберг А23а откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера в сентябре 1986 года. Более 30 лет он оставался на мели в центральной части моря Уэдделла, но в ноябре 2023-го снова начал движение, его вынесло на чистую воду. Весной 2024 года он неожиданно начал дрейф вдоль берегов Антарктического полуострова в направлении моря Скоша.
