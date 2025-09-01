https://ria.ru/20250901/aysberg-2038831516.html

Крупнейший в мире айсберг за лето уменьшился на треть

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Самый большой в мире айсберг А23а раскололся на части, его площадь сократилась примерно на тысячу квадратных километров, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института. "В начале июня его площадь составляла 2730 квадратных километров, что по размеру сопоставимо с площадью Москвы. В настоящее время его площадь составляет 1750 квадратных километров и теперь сравнима с Санкт-Петербургом", — рассказали специалисты.По их словам, за три зимних антарктических месяца от айсберга откололось сразу три огромных куска площадью от 60 до 300 квадратных километров, а всего он потерял 36 процентов площади.Сейчас айсберг дрейфует в 70 километрах к северу от острова Южная Георгия. Айсберг А23а откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера в сентябре 1986 года. Более 30 лет он оставался на мели в центральной части моря Уэдделла, но в ноябре 2023-го снова начал движение, его вынесло на чистую воду. Весной 2024 года он неожиданно начал дрейф вдоль берегов Антарктического полуострова в направлении моря Скоша.

