https://ria.ru/20250901/avtomat-2038831688.html
"Калашников" изготовил первую опытную партию автомата АМ-17
"Калашников" изготовил первую опытную партию автомата АМ-17 - РИА Новости, 01.09.2025
"Калашников" изготовил первую опытную партию автомата АМ-17
Концерн "Калашников" выпустил первую опытную партию малогабаритного автомата АМ-17 калибра 5,45 миллиметров. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T12:48:00+03:00
2025-09-01T12:48:00+03:00
2025-09-01T13:28:00+03:00
безопасность
ростех
калашников (концерн)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576021468_0:6:3076:1736_1920x0_80_0_0_f27ed0b89cd78376bfe4f07d59cdc1b2.jpg
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Концерн "Калашников" выпустил первую опытную партию малогабаритного автомата АМ-17 калибра 5,45 миллиметров. "Ранее автомат успешно прошел войсковые и государственные испытания", — говорится в релизе. На предприятии подчеркнули, что учли все требования, которые предъявляются к современному автоматическому стрелковому оружию. Кроме того, в изделие внесли некоторые изменения по отзывам военных из зоны СВО.АМ-17 должен заменить принятый на вооружение в 1979 году автомат АКС74У. Конструктивно он состоит из ствольной коробки со стволом и прикладом, спусковой коробки и цевья. Спусковая и ствольная коробки соединяются между собой поперечными замыкателями.При изготовлении автомата широко используются высокопрочные полимерные материалы. Это позволило применить такие узлы, как складной телескопический приклад, двусторонний переводчик режимов стрельбы и планка Пикатинни, жестко связанная со стволом. Рукоятку взведения можно устанавливать как на правую, так и левую стороны.Автоматика АМ-17 основана на принципе отвода пороховых газов из канала ствола с коротким ходом поршня, запирание — поворотом затвора против часовой стрелки на три боевых упора. Для стрельбы используются все типы боевых патронов калибра 5,45 миллиметра, принятых на вооружение российской армии.После освоения производства АМ-17 "Калашников" намерен создать на новой платформе линейку боевого и охотничьего оружия.
https://ria.ru/20250813/kalashnikov-2034971165.html
https://ria.ru/20250609/kalashnikov-2021807281.html
https://ria.ru/20250827/kalashnikov-2037959572.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576021468_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_8aab2eb6c6cea70bca7e28a94bbceab4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ростех, калашников (концерн)
Безопасность, Ростех, Калашников (концерн)
"Калашников" изготовил первую опытную партию автомата АМ-17
"Калашников" изготовил первую партию малогабаритного автомата АМ-17
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Концерн "Калашников" выпустил первую опытную партию малогабаритного автомата АМ-17 калибра 5,45 миллиметров.
"Ранее автомат успешно прошел войсковые и государственные испытания", — говорится в релизе.
На предприятии подчеркнули, что учли все требования, которые предъявляются к современному автоматическому стрелковому оружию. Кроме того, в изделие внесли некоторые изменения по отзывам военных из зоны СВО.
АМ-17 должен заменить принятый на вооружение в 1979 году автомат АКС74У. Конструктивно он состоит из ствольной коробки со стволом и прикладом, спусковой коробки и цевья. Спусковая и ствольная коробки соединяются между собой поперечными замыкателями.
При изготовлении автомата широко используются высокопрочные полимерные материалы. Это позволило применить такие узлы, как складной телескопический приклад, двусторонний переводчик режимов стрельбы и планка Пикатинни, жестко связанная со стволом. Рукоятку взведения можно устанавливать как на правую, так и левую стороны.
Автоматика АМ-17 основана на принципе отвода пороховых газов из канала ствола с коротким ходом поршня, запирание — поворотом затвора против часовой стрелки на три боевых упора. Для стрельбы используются все типы боевых патронов калибра 5,45 миллиметра, принятых на вооружение российской армии.
После освоения производства АМ-17 "Калашников" намерен создать на новой платформе линейку боевого и охотничьего оружия.