https://ria.ru/20250901/avtomat-2038831688.html

"Калашников" изготовил первую опытную партию автомата АМ-17

"Калашников" изготовил первую опытную партию автомата АМ-17 - РИА Новости, 01.09.2025

"Калашников" изготовил первую опытную партию автомата АМ-17

Концерн "Калашников" выпустил первую опытную партию малогабаритного автомата АМ-17 калибра 5,45 миллиметров. РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T12:48:00+03:00

2025-09-01T12:48:00+03:00

2025-09-01T13:28:00+03:00

безопасность

ростех

калашников (концерн)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576021468_0:6:3076:1736_1920x0_80_0_0_f27ed0b89cd78376bfe4f07d59cdc1b2.jpg

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Концерн "Калашников" выпустил первую опытную партию малогабаритного автомата АМ-17 калибра 5,45 миллиметров. "Ранее автомат успешно прошел войсковые и государственные испытания", — говорится в релизе. На предприятии подчеркнули, что учли все требования, которые предъявляются к современному автоматическому стрелковому оружию. Кроме того, в изделие внесли некоторые изменения по отзывам военных из зоны СВО.АМ-17 должен заменить принятый на вооружение в 1979 году автомат АКС74У. Конструктивно он состоит из ствольной коробки со стволом и прикладом, спусковой коробки и цевья. Спусковая и ствольная коробки соединяются между собой поперечными замыкателями.При изготовлении автомата широко используются высокопрочные полимерные материалы. Это позволило применить такие узлы, как складной телескопический приклад, двусторонний переводчик режимов стрельбы и планка Пикатинни, жестко связанная со стволом. Рукоятку взведения можно устанавливать как на правую, так и левую стороны.Автоматика АМ-17 основана на принципе отвода пороховых газов из канала ствола с коротким ходом поршня, запирание — поворотом затвора против часовой стрелки на три боевых упора. Для стрельбы используются все типы боевых патронов калибра 5,45 миллиметра, принятых на вооружение российской армии.После освоения производства АМ-17 "Калашников" намерен создать на новой платформе линейку боевого и охотничьего оружия.

https://ria.ru/20250813/kalashnikov-2034971165.html

https://ria.ru/20250609/kalashnikov-2021807281.html

https://ria.ru/20250827/kalashnikov-2037959572.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, ростех, калашников (концерн)