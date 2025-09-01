Рейтинг@Mail.ru
"Калашников" изготовил первую опытную партию автомата АМ-17
12:48 01.09.2025 (обновлено: 13:28 01.09.2025)
"Калашников" изготовил первую опытную партию автомата АМ-17
"Калашников" изготовил первую опытную партию автомата АМ-17
Концерн "Калашников" выпустил первую опытную партию малогабаритного автомата АМ-17 калибра 5,45 миллиметров. РИА Новости, 01.09.2025
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Концерн "Калашников" выпустил первую опытную партию малогабаритного автомата АМ-17 калибра 5,45 миллиметров. "Ранее автомат успешно прошел войсковые и государственные испытания", — говорится в релизе. На предприятии подчеркнули, что учли все требования, которые предъявляются к современному автоматическому стрелковому оружию. Кроме того, в изделие внесли некоторые изменения по отзывам военных из зоны СВО.АМ-17 должен заменить принятый на вооружение в 1979 году автомат АКС74У. Конструктивно он состоит из ствольной коробки со стволом и прикладом, спусковой коробки и цевья. Спусковая и ствольная коробки соединяются между собой поперечными замыкателями.При изготовлении автомата широко используются высокопрочные полимерные материалы. Это позволило применить такие узлы, как складной телескопический приклад, двусторонний переводчик режимов стрельбы и планка Пикатинни, жестко связанная со стволом. Рукоятку взведения можно устанавливать как на правую, так и левую стороны.Автоматика АМ-17 основана на принципе отвода пороховых газов из канала ствола с коротким ходом поршня, запирание — поворотом затвора против часовой стрелки на три боевых упора. Для стрельбы используются все типы боевых патронов калибра 5,45 миллиметра, принятых на вооружение российской армии.После освоения производства АМ-17 "Калашников" намерен создать на новой платформе линейку боевого и охотничьего оружия.
Автомат малогабаритный АМ-17 на стенде концерна "Калашников"
Автомат малогабаритный АМ-17 на стенде концерна "Калашников". Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Концерн "Калашников" выпустил первую опытную партию малогабаритного автомата АМ-17 калибра 5,45 миллиметров.
"Ранее автомат успешно прошел войсковые и государственные испытания", — говорится в релизе.
Автомат Калашникова - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
"Калашников" нарастил выпуск военной продукции
13 августа, 11:44
На предприятии подчеркнули, что учли все требования, которые предъявляются к современному автоматическому стрелковому оружию. Кроме того, в изделие внесли некоторые изменения по отзывам военных из зоны СВО.
АМ-17 должен заменить принятый на вооружение в 1979 году автомат АКС74У. Конструктивно он состоит из ствольной коробки со стволом и прикладом, спусковой коробки и цевья. Спусковая и ствольная коробки соединяются между собой поперечными замыкателями.
Калашников отправил в войска первую серийную партию легких 5,45-мм пулеметов РПЛ-20 в расцветке мультикам - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
"Калашников" отправил первую партию пулеметов РПЛ-20 в зону СВО
9 июня, 15:11
При изготовлении автомата широко используются высокопрочные полимерные материалы. Это позволило применить такие узлы, как складной телескопический приклад, двусторонний переводчик режимов стрельбы и планка Пикатинни, жестко связанная со стволом. Рукоятку взведения можно устанавливать как на правую, так и левую стороны.
Автоматика АМ-17 основана на принципе отвода пороховых газов из канала ствола с коротким ходом поршня, запирание — поворотом затвора против часовой стрелки на три боевых упора. Для стрельбы используются все типы боевых патронов калибра 5,45 миллиметра, принятых на вооружение российской армии.
После освоения производства АМ-17 "Калашников" намерен создать на новой платформе линейку боевого и охотничьего оружия.
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Квазимачта концерна Калашников на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
"Калашников" запустит производство дронов от народного ВПК
27 августа, 19:54
 
БезопасностьРостехКалашников (концерн)
 
 
