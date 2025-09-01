Рейтинг@Mail.ru
В Австрии заявили, что не собираются вступать в НАТО - РИА Новости, 01.09.2025
23:02 01.09.2025
В Австрии заявили, что не собираются вступать в НАТО
В Австрии заявили, что не собираются вступать в НАТО - РИА Новости, 01.09.2025
В Австрии заявили, что не собираются вступать в НАТО
Тема вступления Австрии в НАТО не стоит на повестке, нейтралитет республики не подлежит сомнению, заявил канцлер страны Кристиан Штокер, комментируя слова... РИА Новости, 01.09.2025
в мире
австрия
вена
нато
ВЕНА, 1 сен - РИА Новости. Тема вступления Австрии в НАТО не стоит на повестке, нейтралитет республики не подлежит сомнению, заявил канцлер страны Кристиан Штокер, комментируя слова заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева. Ранее Медведев в колонке на сайте RT на русском написал, что принцип нейтралитета является основой австрийской государственности, и отказ от него несет угрозы для страны. Милитаристский курс Австрии уничтожает ее образ государства-миротворца, что снижает возможность суверенного политического маневрирования Вены, отметил он. Так Медведев отреагировал на недавние высказывания МИД Австрии за проведение публичных дебатов по вопросу отказа от нейтралитета и вступления страны в НАТО на фоне изменившейся ситуации в глобальной безопасности и якобы действий России. Медведев в этой ситуации предложил Москве, которая, по сути, является одной из создательниц современной Австрийской Республики, "дать по рукам зарвавшимся любителям военной истерии в международно-правовой плоскости". "Мы - нейтральная страна. Нейтралитет не подлежит сомнению. Поэтому тема (вступления в - ред.) НАТО для нас вообще не стоит. Эта угроза меня удивила", - сказал Штокер в интервью австрийскому телеканалу ORF в прямом эфире, комментируя слова Медведева. По мнению канцлера, Австрия якобы находится в опасности, а ее демократия "подвергается атаке" вместе с ее институтами и с её обществом.
в мире, австрия, вена, нато
В мире, Австрия, Вена, НАТО
В Австрии заявили, что не собираются вступать в НАТО

Штокер: тема вступления страны в НАТО не стоит на повестке

ВЕНА, 1 сен - РИА Новости. Тема вступления Австрии в НАТО не стоит на повестке, нейтралитет республики не подлежит сомнению, заявил канцлер страны Кристиан Штокер, комментируя слова заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева.
Ранее Медведев в колонке на сайте RT на русском написал, что принцип нейтралитета является основой австрийской государственности, и отказ от него несет угрозы для страны. Милитаристский курс Австрии уничтожает ее образ государства-миротворца, что снижает возможность суверенного политического маневрирования Вены, отметил он. Так Медведев отреагировал на недавние высказывания МИД Австрии за проведение публичных дебатов по вопросу отказа от нейтралитета и вступления страны в НАТО на фоне изменившейся ситуации в глобальной безопасности и якобы действий России. Медведев в этой ситуации предложил Москве, которая, по сути, является одной из создательниц современной Австрийской Республики, "дать по рукам зарвавшимся любителям военной истерии в международно-правовой плоскости".
"Мы - нейтральная страна. Нейтралитет не подлежит сомнению. Поэтому тема (вступления в - ред.) НАТО для нас вообще не стоит. Эта угроза меня удивила", - сказал Штокер в интервью австрийскому телеканалу ORF в прямом эфире, комментируя слова Медведева.
По мнению канцлера, Австрия якобы находится в опасности, а ее демократия "подвергается атаке" вместе с ее институтами и с её обществом.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
"Если мы не покинем НАТО". Сенатор предупредил США о надвигающейся беде
