https://ria.ru/20250901/avstriya-2038958693.html

В Австрии заявили, что не собираются вступать в НАТО

В Австрии заявили, что не собираются вступать в НАТО - РИА Новости, 01.09.2025

В Австрии заявили, что не собираются вступать в НАТО

Тема вступления Австрии в НАТО не стоит на повестке, нейтралитет республики не подлежит сомнению, заявил канцлер страны Кристиан Штокер, комментируя слова... РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T23:02:00+03:00

2025-09-01T23:02:00+03:00

2025-09-01T23:02:00+03:00

в мире

австрия

вена

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92307/65/923076573_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_893543a7a564dd62b587dea6a45fae21.jpg

ВЕНА, 1 сен - РИА Новости. Тема вступления Австрии в НАТО не стоит на повестке, нейтралитет республики не подлежит сомнению, заявил канцлер страны Кристиан Штокер, комментируя слова заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева. Ранее Медведев в колонке на сайте RT на русском написал, что принцип нейтралитета является основой австрийской государственности, и отказ от него несет угрозы для страны. Милитаристский курс Австрии уничтожает ее образ государства-миротворца, что снижает возможность суверенного политического маневрирования Вены, отметил он. Так Медведев отреагировал на недавние высказывания МИД Австрии за проведение публичных дебатов по вопросу отказа от нейтралитета и вступления страны в НАТО на фоне изменившейся ситуации в глобальной безопасности и якобы действий России. Медведев в этой ситуации предложил Москве, которая, по сути, является одной из создательниц современной Австрийской Республики, "дать по рукам зарвавшимся любителям военной истерии в международно-правовой плоскости". "Мы - нейтральная страна. Нейтралитет не подлежит сомнению. Поэтому тема (вступления в - ред.) НАТО для нас вообще не стоит. Эта угроза меня удивила", - сказал Штокер в интервью австрийскому телеканалу ORF в прямом эфире, комментируя слова Медведева. По мнению канцлера, Австрия якобы находится в опасности, а ее демократия "подвергается атаке" вместе с ее институтами и с её обществом.

https://ria.ru/20250901/nato-2038956124.html

австрия

вена

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, австрия, вена, нато