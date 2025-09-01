Рейтинг@Mail.ru
С 1 сентября изменятся правила допуска к международным рейсам
01:56 01.09.2025
С 1 сентября изменятся правила допуска к международным рейсам
экономика
россия
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российские авиакомпании с 1 сентября смогут подавать онлайн-заявки на допуск к международным рейсам, ранее перевозчики направляли такие заявления в письменной форме в межведомственную комиссию при Минтрансе РФ. Минтранс в декабре опубликовал проект приказа, предполагающий с 1 марта 2025 года прием заявок на допуск авиакомпаний к международным рейсам в онлайн-формате. Позже ведомство перенесло на 1 сентября 2025 года срок вступления в силу новых правил. Основным изменением условий допуска является возможность авиакомпаний направлять заявления на получение прав на выполнение международных воздушных перевозок в электронном виде через портал государственных услуг (ЕПГУ). Новые правила позволят обеспечить сбалансированный подход к открытию новых международных маршрутов, учитывая необходимость удовлетворения спроса на воздушные перевозки внутри страны, сообщали в Минтрансе.
россия
экономика, россия
Экономика, Россия
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A350-900 во время взлета в Международном аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Самолет Airbus A350-900 во время взлета в Международном аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российские авиакомпании с 1 сентября смогут подавать онлайн-заявки на допуск к международным рейсам, ранее перевозчики направляли такие заявления в письменной форме в межведомственную комиссию при Минтрансе РФ.
Минтранс в декабре опубликовал проект приказа, предполагающий с 1 марта 2025 года прием заявок на допуск авиакомпаний к международным рейсам в онлайн-формате. Позже ведомство перенесло на 1 сентября 2025 года срок вступления в силу новых правил.
Основным изменением условий допуска является возможность авиакомпаний направлять заявления на получение прав на выполнение международных воздушных перевозок в электронном виде через портал государственных услуг (ЕПГУ).
Новые правила позволят обеспечить сбалансированный подход к открытию новых международных маршрутов, учитывая необходимость удовлетворения спроса на воздушные перевозки внутри страны, сообщали в Минтрансе.
Экономика Россия
 
 
