С 1 сентября изменятся правила допуска к международным рейсам

С 1 сентября изменятся правила допуска к международным рейсам - РИА Новости, 01.09.2025

С 1 сентября изменятся правила допуска к международным рейсам

Российские авиакомпании с 1 сентября смогут подавать онлайн-заявки на допуск к международным рейсам, ранее перевозчики направляли такие заявления в письменной... РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T01:56:00+03:00

2025-09-01T01:56:00+03:00

2025-09-01T01:56:00+03:00

экономика

россия

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российские авиакомпании с 1 сентября смогут подавать онлайн-заявки на допуск к международным рейсам, ранее перевозчики направляли такие заявления в письменной форме в межведомственную комиссию при Минтрансе РФ. Минтранс в декабре опубликовал проект приказа, предполагающий с 1 марта 2025 года прием заявок на допуск авиакомпаний к международным рейсам в онлайн-формате. Позже ведомство перенесло на 1 сентября 2025 года срок вступления в силу новых правил. Основным изменением условий допуска является возможность авиакомпаний направлять заявления на получение прав на выполнение международных воздушных перевозок в электронном виде через портал государственных услуг (ЕПГУ). Новые правила позволят обеспечить сбалансированный подход к открытию новых международных маршрутов, учитывая необходимость удовлетворения спроса на воздушные перевозки внутри страны, сообщали в Минтрансе.

россия

экономика, россия