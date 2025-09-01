Рейтинг@Mail.ru
Песков объяснил, почему Путин и Моди общались в Aurus - РИА Новости, 01.09.2025
15:26 01.09.2025
Песков объяснил, почему Путин и Моди общались в Aurus
Песков объяснил, почему Путин и Моди общались в Aurus - РИА Новости, 01.09.2025
Песков объяснил, почему Путин и Моди общались в Aurus
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди общались в... РИА Новости, 01.09.2025
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди общались в президентском автомобиле "Аурус", заявил, что, когда идет важное обсуждение, нет времени отрываться на переезды. &quot;Родные стены. Это первое. Во-вторых, когда идет важное обсуждение, нет времени просто отрываться на переходы, переезды. Им там комфортно, поэтому они продолжали общение&quot;, - сказал Песков журналисту телеканала &quot;Россия 1&quot; Павлу Зарубину.Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди общались в президентском автомобиле "Аурус", заявил, что, когда идет важное обсуждение, нет времени отрываться на переезды.
"Родные стены. Это первое. Во-вторых, когда идет важное обсуждение, нет времени просто отрываться на переходы, переезды. Им там комфортно, поэтому они продолжали общение", - сказал Песков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.

Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
