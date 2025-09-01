https://ria.ru/20250901/aurus-2038869570.html

Песков объяснил, почему Путин и Моди общались в Aurus

2025-09-01T15:26:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038768773_0:24:1280:744_1920x0_80_0_0_e8894151bc7e61ac497979031e2b639c.jpg

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди общались в президентском автомобиле "Аурус", заявил, что, когда идет важное обсуждение, нет времени отрываться на переезды. "Родные стены. Это первое. Во-вторых, когда идет важное обсуждение, нет времени просто отрываться на переходы, переезды. Им там комфортно, поэтому они продолжали общение", - сказал Песков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

