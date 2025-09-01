https://ria.ru/20250901/ataka-2038791213.html
ВСУ атаковали жилые районы в Запорожской области, заявил Рогов
ВСУ атаковали жилые районы в Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 01.09.2025
ВСУ атаковали жилые районы в Запорожской области, заявил Рогов
Беспилотники ВСУ атаковали минувшей ночью жилые районы в четырех городах Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T10:23:00+03:00
2025-09-01T10:23:00+03:00
2025-09-01T10:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
мелитополь
владимир рогов
вооруженные силы украины
запорожская аэс
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Беспилотники ВСУ атаковали минувшей ночью жилые районы в четырех городах Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Минувшей ночью противник предпринял попытку атаковать беспилотниками Мелитополь, Бердянск, Каменку-Днепровскую и город-спутник Запорожской АЭС Энергодар. Цель массированной атаки - районы с жилой застройкой", - сказал Рогов. По его словам, атака была отражена российскими военными. "Беспилотники сбиты системой ПВО", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
россия
мелитополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, россия, мелитополь, владимир рогов, вооруженные силы украины, запорожская аэс, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Мелитополь, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Происшествия
ВСУ атаковали жилые районы в Запорожской области, заявил Рогов
Рогов: ВСУ атаковали жилые районы в 4 городах Запорожской области