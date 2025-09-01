Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали жилые районы в Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 01.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:23 01.09.2025
ВСУ атаковали жилые районы в Запорожской области, заявил Рогов
Беспилотники ВСУ атаковали минувшей ночью жилые районы в четырех городах Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ... РИА Новости, 01.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Беспилотники ВСУ атаковали минувшей ночью жилые районы в четырех городах Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Минувшей ночью противник предпринял попытку атаковать беспилотниками Мелитополь, Бердянск, Каменку-Днепровскую и город-спутник Запорожской АЭС Энергодар. Цель массированной атаки - районы с жилой застройкой", - сказал Рогов. По его словам, атака была отражена российскими военными. "Беспилотники сбиты системой ПВО", - сказал Рогов.
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Беспилотники ВСУ атаковали минувшей ночью жилые районы в четырех городах Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Минувшей ночью противник предпринял попытку атаковать беспилотниками Мелитополь, Бердянск, Каменку-Днепровскую и город-спутник Запорожской АЭС Энергодар. Цель массированной атаки - районы с жилой застройкой", - сказал Рогов.
По его словам, атака была отражена российскими военными.
"Беспилотники сбиты системой ПВО", - сказал Рогов.
