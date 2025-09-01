https://ria.ru/20250901/ataka-2038791213.html

ВСУ атаковали жилые районы в Запорожской области, заявил Рогов

Беспилотники ВСУ атаковали минувшей ночью жилые районы в четырех городах Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ... РИА Новости, 01.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Беспилотники ВСУ атаковали минувшей ночью жилые районы в четырех городах Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Минувшей ночью противник предпринял попытку атаковать беспилотниками Мелитополь, Бердянск, Каменку-Днепровскую и город-спутник Запорожской АЭС Энергодар. Цель массированной атаки - районы с жилой застройкой", - сказал Рогов. По его словам, атака была отражена российскими военными. "Беспилотники сбиты системой ПВО", - сказал Рогов.

