Построенную совместно с Белоруссией школу открыли в Арзамасе

Построенную совместно с Белоруссией школу открыли в Арзамасе - РИА Новости, 01.09.2025

Построенную совместно с Белоруссией школу открыли в Арзамасе

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и посол Белоруссии в России Александр Рогожник открыли многопрофильный образовательный центр "Созвездие – Сузорье" РИА Новости, 01.09.2025

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 сен - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и посол Белоруссии в России Александр Рогожник открыли многопрофильный образовательный центр "Созвездие – Сузорье" в Арзамасе, сообщает пресс-служба правительства региона. Образовательный центр, рассчитанный на 1 500 мест для школьников, - это совместный проект Нижегородской области и Белоруссии, реализованный в рамках соглашения о двустороннем торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве. "Открытие этого учреждения – знаковое событие не только для Арзамаса, но и для всего нашего региона. Мы запускаем работу грандиозного сооружения с таким же замечательным наполнением, поэтому именуем его не просто школой, а многопрофильным образовательным центром с красивым названием "Созвездие – Сузорье". Сегодня я вспоминаю морозный вечер ноября 2023 года, когда мы с бывшим премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко заложили здесь капсулу с посланием потомкам. Тогда перед строителями были поставлены жесткие сроки, они казались нереальными – и вот, меньше чем через два года, мы встречаем детишек в этом прекрасном комплексе", - цитирует пресс-служба слова Никитина. Глава региона рассказал, что за последние шесть лет в Нижегородской области построено 39 новых школ, из них 34 – благодаря национальным проектам. В 2025 году регион продолжает эту работу, в том числе в рамках нового национального проекта "Молодежь и дети". Первого сентября в Нижегородской области начали работу две полноценные новые школы и еще два новых корпуса, построенных для действующих школ – в общей сложности это 4 725 учебных мест. "Мы очень много средств вкладываем в образование. Хочется, чтобы дети получали самый высокий уровень образования и в конечном итоге становились как авторами великих достижений, так и просто двигателями экономики, гуманитарной сферы, культуры, образования, здравоохранения. Развитие молодежи – это основа для величия нашего региона и страны в целом", – подчеркнул Никитин. Чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в России заявил о значимости сотрудничества двух братских народов. "Символично, что мы открываем этот объект в годовщину 80-летия Великой Победы, когда наши народы стояли плечом к плечу, побеждая фашизм. Очень приятно, что поисковые отряды до сих пор работают на белорусской земле и отдают дань почести погибшим воинам, которые боролись за освобождение, в том числе и нашей страны. Я надеюсь, что слова из гимна, прозвучавшие сегодня как "мудрость народная", всегда позволят нам быть вместе, быть очень сплоченными, стоять спина к спине перед общими врагами и всегда двигаться вперед", – приводятся в сообщении слова Рогожника. Как рассказали в министерстве образования и науки региона, на строительство многопрофильного образовательного центра было направлено свыше 2,3 миллиарда рублей. Первая особенность школы – работа профильного инженерно-технологического класса с образовательным модулем для изучения робототехники, вторая – собственная обсерватория: здесь дети смогут изучать астрономию в рамках уроков физики, внеурочной деятельности и программ дополнительного образования.

