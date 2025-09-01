https://ria.ru/20250901/armeniya-2038892052.html
Оверчук ответил на вопрос о возможном выходе Армении из ЕАЭС
Оверчук ответил на вопрос о возможном выходе Армении из ЕАЭС - РИА Новости, 01.09.2025
Оверчук ответил на вопрос о возможном выходе Армении из ЕАЭС
Вице-премьер России Алексей Оверчук рассчитывает, что Армения взвесит различные факторы, если когда-нибудь будет принимать решение о выходе из Евразийского... РИА Новости, 01.09.2025
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - РИА Новости. Вице-премьер России Алексей Оверчук рассчитывает, что Армения взвесит различные факторы, если когда-нибудь будет принимать решение о выходе из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ради членства в Евросоюзе. "Это всегда решать армянскому народу. Недавно Никол Воваевич Пашинян (премьер-министр Армении - ред.) сказал, что одновременно быть членом ЕАЭС и ЕС невозможно и, если когда-либо такое решение будет приниматься, то я уверен, будут взвешиваться самые различные факторы, влияющие на принятие решений в ту или иную сторону", - сказал Оверчук журналистам на вопрос, может ли Армения выйти из ЕАЭС. На минувшей неделе Пашинян, отвечая на вопрос о возможности выхода республики с ЕАЭС на фоне ее сближения с Евросоюзом, заявил, что возможен любой сценарий. Он также отметил, что понимает: одновременное членство в Евросоюзе и в ЕАЭС невозможно, и когда придет время, будет принято соответствующее решение. В январе вице-премьер Оверчук заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении республики с учетом этого обстоятельства.
