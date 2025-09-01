https://ria.ru/20250901/armeniya-2038892052.html

Оверчук ответил на вопрос о возможном выходе Армении из ЕАЭС

Оверчук ответил на вопрос о возможном выходе Армении из ЕАЭС - РИА Новости, 01.09.2025

Оверчук ответил на вопрос о возможном выходе Армении из ЕАЭС

Вице-премьер России Алексей Оверчук рассчитывает, что Армения взвесит различные факторы, если когда-нибудь будет принимать решение о выходе из Евразийского... РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T16:25:00+03:00

2025-09-01T16:25:00+03:00

2025-09-01T16:25:00+03:00

в мире

армения

россия

ереван

алексей оверчук

евразийский экономический союз

евросоюз

саммит шос в китае в 2025 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007625636_0:433:2869:2047_1920x0_80_0_0_6a5165a7ac26a642b91a32ef70c99479.jpg

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - РИА Новости. Вице-премьер России Алексей Оверчук рассчитывает, что Армения взвесит различные факторы, если когда-нибудь будет принимать решение о выходе из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ради членства в Евросоюзе. "Это всегда решать армянскому народу. Недавно Никол Воваевич Пашинян (премьер-министр Армении - ред.) сказал, что одновременно быть членом ЕАЭС и ЕС невозможно и, если когда-либо такое решение будет приниматься, то я уверен, будут взвешиваться самые различные факторы, влияющие на принятие решений в ту или иную сторону", - сказал Оверчук журналистам на вопрос, может ли Армения выйти из ЕАЭС. На минувшей неделе Пашинян, отвечая на вопрос о возможности выхода республики с ЕАЭС на фоне ее сближения с Евросоюзом, заявил, что возможен любой сценарий. Он также отметил, что понимает: одновременное членство в Евросоюзе и в ЕАЭС невозможно, и когда придет время, будет принято соответствующее решение. В январе вице-премьер Оверчук заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении республики с учетом этого обстоятельства.

https://ria.ru/20250109/es-1993018020.html

армения

россия

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, армения, россия, ереван, алексей оверчук, евразийский экономический союз, евросоюз, саммит шос в китае в 2025 году