СК завел дело после сообщений об отравлении туристов парами хлора в Анапе

СК завел дело после сообщений об отравлении туристов парами хлора в Анапе

Уголовное дело возбуждено после информации о возможном отравлении парами хлора туристов, в том числе шестерых детей, в одном из отелей Анапы, сообщили в СУСК РФ РИА Новости, 01.09.2025

КРАСНОДАР, 1 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после информации о возможном отравлении парами хлора туристов, в том числе шестерых детей, в одном из отелей Анапы, сообщили в СУСК РФ по Краснодарскому краю. По предварительным данным управления, ряд постояльцев гостиницы, в том числе дети, после купания в бассейне отеля "почувствовали ухудшение состояния здоровья". Шестеро детей были госпитализированы в медицинское учреждение "с признаками отравления парами хлора". Как утверждают местные СМИ, инцидент мог произойти в отеле Morea Family Resort&Spa. "Днем 27 августа 2025 года в правоохранительные органы поступило сообщение об ухудшении самочувствия посетителей одного из отелей в городе Анапе, в том числе детей, в связи с возможным отравлением парами хлора. По данному факту следственным отделом по городу Анапе СУ СКР по Краснодарскому краю была незамедлительно организована доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. По предварительной информации кубанского управления СК, сейчас жизни и здоровью детей угрозы нет. Следователи СК выясняют все обстоятельства инцидента. Отмечается, что уже осмотрено место происшествия, допрашиваются свидетели, истребуется необходимая документация и назначаются экспертизы, в том числе для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших. "Ход расследования уголовного дела руководителем следственного управления СК России по Краснодарскому краю А.К. Масловым поставлен на контроль в аппарате следственного управления", - добавили в ведомстве.

