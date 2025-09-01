Рейтинг@Mail.ru
Лихачев рассказал, на чем Индия делает акцент в сотрудничестве с Россией
01.09.2025
Лихачев рассказал, на чем Индия делает акцент в сотрудничестве с Россией
Лихачев рассказал, на чем Индия делает акцент в сотрудничестве с Россией
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Индия в сотрудничестве с Россией по неэнергетическим технологиям мирного атома делает особый акцент на квантовых технологиях, сообщил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Особый акцент индийские друзья делают на технологиях завтрашнего дня - это квантовые технологии. И реализуя, в том числе и в формате платформы БРИКС, наше квантовое направление, мы видим, может быть, максимальную заинтересованность в этой работе, в этой кооперации именно от индийских наших друзей", - сказал Лихачев журналистам.
Лихачев рассказал, на чем Индия делает акцент в сотрудничестве с Россией

Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Индия в сотрудничестве с Россией по неэнергетическим технологиям мирного атома делает особый акцент на квантовых технологиях, сообщил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Особый акцент индийские друзья делают на технологиях завтрашнего дня - это квантовые технологии. И реализуя, в том числе и в формате платформы БРИКС, наше квантовое направление, мы видим, может быть, максимальную заинтересованность в этой работе, в этой кооперации именно от индийских наших друзей", - сказал Лихачев журналистам.
В Индии подсчитали, сколько страна сэкономила на покупке российской нефти
