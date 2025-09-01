https://ria.ru/20250901/akkuyu-2038840634.html

Россия и Турция преодолели проблемы с АЭС "Аккую", заявил Лихачев

Россия и Турция преодолели проблемы с АЭС "Аккую", заявил Лихачев - РИА Новости, 01.09.2025

Россия и Турция преодолели проблемы с АЭС "Аккую", заявил Лихачев

Россия и Турция преодолели существовавшие до недавнего времени проблемы в строительстве АЭС "Аккую", обусловленные западными санкциями, проект "не вставал ни на РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T13:22:00+03:00

2025-09-01T13:22:00+03:00

2025-09-01T13:22:00+03:00

ядерные технологии

в мире

россия

турция

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

аэс "аккую"

siemens

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952811405_0:338:2511:1750_1920x0_80_0_0_bddbbd0833557196cd0471452a8808ff.jpg

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - РИА Новости. Россия и Турция преодолели существовавшие до недавнего времени проблемы в строительстве АЭС "Аккую", обусловленные западными санкциями, проект "не вставал ни на минуту", заявил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Благодаря, во-первых и прежде всего, личному вниманию и поддержке наших президентов - и Владимира Владимировича Путина, и господина (Реджепа Тайипа - ред.) Эрдогана, проект движется вперед и ни на минуту не вставал, ни в сложные годы пандемии, ни в последние три года вот этой санкционной войны", - сказал Лихачев. По его словам, все возникающие проблемы будут решаться так же эффективно, как и те проблемы, что были вызваны санкциями. "Наши оппоненты били по всем направлениям - и по логистике, и по финансированию, и по поставкам оборудования. Вы знаете эту историю с заморозкой, а на самом деле, строго говоря, это фактически присвоение наших 2 миллиардов долларов. Это и отказ Siemens от поставки комплексного распределительного устройства. Все эти вопросы решены. Может быть, жизнь перед нами новые вопросы поставит, но мы тоже их решим, как решили проблему в том числе взаимозачетов", - добавил глава "Росатома".

https://ria.ru/20250822/akkuyu-2037003650.html

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, турция, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "аккую", siemens