Россия и Турция преодолели проблемы с АЭС "Аккую", заявил Лихачев
Ядерные технологии
Ядерные технологии
 
13:22 01.09.2025
Россия и Турция преодолели проблемы с АЭС "Аккую", заявил Лихачев
в мире, россия, турция, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "аккую", siemens
© Фото : AKKUYU NÜKLEER A.Ş.Строительство АЭС "Аккую" в Турции
© Фото : AKKUYU NÜKLEER A.Ş.
Строительство АЭС "Аккую" в Турции. Архивное фото
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - РИА Новости. Россия и Турция преодолели существовавшие до недавнего времени проблемы в строительстве АЭС "Аккую", обусловленные западными санкциями, проект "не вставал ни на минуту", заявил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Благодаря, во-первых и прежде всего, личному вниманию и поддержке наших президентов - и Владимира Владимировича Путина, и господина (Реджепа Тайипа - ред.) Эрдогана, проект движется вперед и ни на минуту не вставал, ни в сложные годы пандемии, ни в последние три года вот этой санкционной войны", - сказал Лихачев.
По его словам, все возникающие проблемы будут решаться так же эффективно, как и те проблемы, что были вызваны санкциями.
"Наши оппоненты били по всем направлениям - и по логистике, и по финансированию, и по поставкам оборудования. Вы знаете эту историю с заморозкой, а на самом деле, строго говоря, это фактически присвоение наших 2 миллиардов долларов. Это и отказ Siemens от поставки комплексного распределительного устройства. Все эти вопросы решены. Может быть, жизнь перед нами новые вопросы поставит, но мы тоже их решим, как решили проблему в том числе взаимозачетов", - добавил глава "Росатома".
Строительство АЭС Аккую в Турции - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
"Росатом" начал контрольную сборку корпуса реактора блока №4 АЭС "Аккую"
22 августа, 15:39
 
