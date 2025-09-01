https://ria.ru/20250901/akkuyu-2038840634.html
Россия и Турция преодолели проблемы с АЭС "Аккую", заявил Лихачев
Россия и Турция преодолели проблемы с АЭС "Аккую", заявил Лихачев - РИА Новости, 01.09.2025
Россия и Турция преодолели проблемы с АЭС "Аккую", заявил Лихачев
Россия и Турция преодолели существовавшие до недавнего времени проблемы в строительстве АЭС "Аккую", обусловленные западными санкциями, проект "не вставал ни на РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T13:22:00+03:00
2025-09-01T13:22:00+03:00
2025-09-01T13:22:00+03:00
ядерные технологии
в мире
россия
турция
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
аэс "аккую"
siemens
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952811405_0:338:2511:1750_1920x0_80_0_0_bddbbd0833557196cd0471452a8808ff.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - РИА Новости. Россия и Турция преодолели существовавшие до недавнего времени проблемы в строительстве АЭС "Аккую", обусловленные западными санкциями, проект "не вставал ни на минуту", заявил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Благодаря, во-первых и прежде всего, личному вниманию и поддержке наших президентов - и Владимира Владимировича Путина, и господина (Реджепа Тайипа - ред.) Эрдогана, проект движется вперед и ни на минуту не вставал, ни в сложные годы пандемии, ни в последние три года вот этой санкционной войны", - сказал Лихачев. По его словам, все возникающие проблемы будут решаться так же эффективно, как и те проблемы, что были вызваны санкциями. "Наши оппоненты били по всем направлениям - и по логистике, и по финансированию, и по поставкам оборудования. Вы знаете эту историю с заморозкой, а на самом деле, строго говоря, это фактически присвоение наших 2 миллиардов долларов. Это и отказ Siemens от поставки комплексного распределительного устройства. Все эти вопросы решены. Может быть, жизнь перед нами новые вопросы поставит, но мы тоже их решим, как решили проблему в том числе взаимозачетов", - добавил глава "Росатома".
https://ria.ru/20250822/akkuyu-2037003650.html
россия
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952811405_2:0:2510:1881_1920x0_80_0_0_c04fb4f20d4b83f285439a10c3c4efc8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, турция, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "аккую", siemens
Ядерные технологии, В мире, Россия, Турция, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", АЭС "Аккую", Siemens
Россия и Турция преодолели проблемы с АЭС "Аккую", заявил Лихачев
Лихачев: Россия и Турция преодолели санкционные проблемы в проекте АЭС "Аккую"