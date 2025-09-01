Рейтинг@Mail.ru
В Афганистане сообщили об отсутствии связи с пострадавшими регионами
23:48 01.09.2025
В Афганистане сообщили об отсутствии связи с пострадавшими регионами
ИСЛАМАБАД, 1 сен - РИА Новости. Власти Афганистана зарегистрировали более 300 погибших и свыше 1,4 тысячи пострадавших от землетрясения в стране, но эти данные неполные, так как в пострадавших регионах отсутствует связь, а многие люди считаются пропавшими без вести, сообщил РИА Новости официальный представитель министерства здравоохранения временного правительства Афганистана Шарафат Заман. Ранее новостной портал Tolo news со ссылкой на управление по готовности к стихийным бедствиям сообщил, что более 800 человек погибли и около трех тысяч получили ранения в результате землетрясения, затронувшего в ночь на понедельник восточные и центральные провинции Афганистана. "В первый день стихийного бедствия пострадали более 1,4 тысячи человек. Спасательные и поисковые работы продолжаются. В нескольких медицинских учреждениях зарегистрированы более 300 жертв. Однако эти районы разрушены, связи нет, поэтому, к сожалению, мы пока не можем предоставить точные данные", - сказал представитель минздрава. По его словам, землетрясение произошло в горных районах, там разрушены дома, но доступ туда затруднен. Он рассказал, афганские власти обратились к международному сообществу за помощью, поскольку сотни людей по-прежнему нуждаются в помощи. "Необходимы палатки, укрытия, места для размещения людей, лекарства и продовольствие", - добавил Заман.
2025
В Афганистане сообщили об отсутствии связи с пострадавшими регионами

ИСЛАМАБАД, 1 сен - РИА Новости. Власти Афганистана зарегистрировали более 300 погибших и свыше 1,4 тысячи пострадавших от землетрясения в стране, но эти данные неполные, так как в пострадавших регионах отсутствует связь, а многие люди считаются пропавшими без вести, сообщил РИА Новости официальный представитель министерства здравоохранения временного правительства Афганистана Шарафат Заман.
Ранее новостной портал Tolo news со ссылкой на управление по готовности к стихийным бедствиям сообщил, что более 800 человек погибли и около трех тысяч получили ранения в результате землетрясения, затронувшего в ночь на понедельник восточные и центральные провинции Афганистана.
"В первый день стихийного бедствия пострадали более 1,4 тысячи человек. Спасательные и поисковые работы продолжаются. В нескольких медицинских учреждениях зарегистрированы более 300 жертв. Однако эти районы разрушены, связи нет, поэтому, к сожалению, мы пока не можем предоставить точные данные", - сказал представитель минздрава.
По его словам, землетрясение произошло в горных районах, там разрушены дома, но доступ туда затруднен.
Он рассказал, афганские власти обратились к международному сообществу за помощью, поскольку сотни людей по-прежнему нуждаются в помощи.
"Необходимы палатки, укрытия, места для размещения людей, лекарства и продовольствие", - добавил Заман.
