В Афганистане сообщили об отсутствии связи с пострадавшими регионами

В Афганистане сообщили об отсутствии связи с пострадавшими регионами - РИА Новости, 01.09.2025

В Афганистане сообщили об отсутствии связи с пострадавшими регионами

Власти Афганистана зарегистрировали более 300 погибших и свыше 1,4 тысячи пострадавших от землетрясения в стране, но эти данные неполные, так как в пострадавших

ИСЛАМАБАД, 1 сен - РИА Новости. Власти Афганистана зарегистрировали более 300 погибших и свыше 1,4 тысячи пострадавших от землетрясения в стране, но эти данные неполные, так как в пострадавших регионах отсутствует связь, а многие люди считаются пропавшими без вести, сообщил РИА Новости официальный представитель министерства здравоохранения временного правительства Афганистана Шарафат Заман. Ранее новостной портал Tolo news со ссылкой на управление по готовности к стихийным бедствиям сообщил, что более 800 человек погибли и около трех тысяч получили ранения в результате землетрясения, затронувшего в ночь на понедельник восточные и центральные провинции Афганистана. "В первый день стихийного бедствия пострадали более 1,4 тысячи человек. Спасательные и поисковые работы продолжаются. В нескольких медицинских учреждениях зарегистрированы более 300 жертв. Однако эти районы разрушены, связи нет, поэтому, к сожалению, мы пока не можем предоставить точные данные", - сказал представитель минздрава. По его словам, землетрясение произошло в горных районах, там разрушены дома, но доступ туда затруднен. Он рассказал, афганские власти обратились к международному сообществу за помощью, поскольку сотни людей по-прежнему нуждаются в помощи. "Необходимы палатки, укрытия, места для размещения людей, лекарства и продовольствие", - добавил Заман.

