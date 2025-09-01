Рейтинг@Mail.ru
Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 800 человек
12:08 01.09.2025 (обновлено: 15:59 01.09.2025)
Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 800 человек
В Афганистане продолжаются поиски погибших и пострадавших при землетрясении в восточных провинциях, сообщили местные власти. РИА Новости, 01.09.2025
в мире
афганистан
джелалабад
кунар
землетрясение
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В Афганистане продолжаются поиски погибших и пострадавших при землетрясении в восточных провинциях, сообщили местные власти. "Согласно предварительным данным, только в провинции Кунар погибло порядка 800 человек", — заявили там. Известно также о более чем двух тысячах пострадавших в этой и других провинциях. Официальные лица афганских министерств информируют, что дороги, ведущие в некоторые уезды, заблокированы оползнями. В труднодоступных районах спасательные работы носят ограниченный характер.В районе Нургуль несколько деревень оказались полностью погребены под землей, и есть вероятность, что многие сотни людей находятся под завалами. Туда уже прибыли по воздуху спасательные команды министерств обороны, внутренних дел и здравоохранения, раненых доставляют вертолетами в областную больницу. Для оказания экстренной помощи пострадавшим из Центрального военного госпиталя "Чарсад бистар" в Кабуле в Кунар вылетела бригада хирургов из десяти человек.Афганские власти обратились к России за помощью в устранении последствий землетрясения, запрос рассматривается по линии МЧСНакануне в 50 километрах к северо-востоку от афганского города Джелалабада произошло землетрясение магнитудой 6,2 с очагом на глубине десять километров. При этом Геологическая служба США оценила расстояние от эпицентра до Джелалабада в 27 километров, глубину очага — в восемь километров, магнитуду — в 6,0. После этого в районе зафиксировали около пяти повторных толчков магнитудой от 4,5 до 5,2. Они могут продолжаться несколько дней и быть сильнее первого землетрясения.
афганистан
джелалабад
кунар
в мире, афганистан, джелалабад, кунар, землетрясение
В мире, Афганистан, Джелалабад, Кунар, Землетрясение
© AP Photo / Wahidullah KakarПоследствия землетрясения в афганской провинции Кунар. 1 сентября 2025
Последствия землетрясения в афганской провинции Кунар. 1 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© AP Photo / Wahidullah Kakar
Последствия землетрясения в афганской провинции Кунар. 1 сентября 2025
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В Афганистане продолжаются поиски погибших и пострадавших при землетрясении в восточных провинциях, сообщили местные власти.
"Согласно предварительным данным, только в провинции Кунар погибло порядка 800 человек", — заявили там.
Известно также о более чем двух тысячах пострадавших в этой и других провинциях. Официальные лица афганских министерств информируют, что дороги, ведущие в некоторые уезды, заблокированы оползнями. В труднодоступных районах спасательные работы носят ограниченный характер.
В районе Нургуль несколько деревень оказались полностью погребены под землей, и есть вероятность, что многие сотни людей находятся под завалами. Туда уже прибыли по воздуху спасательные команды министерств обороны, внутренних дел и здравоохранения, раненых доставляют вертолетами в областную больницу. Для оказания экстренной помощи пострадавшим из Центрального военного госпиталя "Чарсад бистар" в Кабуле в Кунар вылетела бригада хирургов из десяти человек.
Афганские власти обратились к России за помощью в устранении последствий землетрясения, запрос рассматривается по линии МЧС
Накануне в 50 километрах к северо-востоку от афганского города Джелалабада произошло землетрясение магнитудой 6,2 с очагом на глубине десять километров. При этом Геологическая служба США оценила расстояние от эпицентра до Джелалабада в 27 километров, глубину очага — в восемь километров, магнитуду — в 6,0.
После этого в районе зафиксировали около пяти повторных толчков магнитудой от 4,5 до 5,2. Они могут продолжаться несколько дней и быть сильнее первого землетрясения.
В миреАфганистанДжелалабадКунарЗемлетрясение
 
 
