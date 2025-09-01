Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 800 человек
Около 800 человек погибли при землетрясении в провинции Кунар в Афганистане
© AP Photo / Wahidullah KakarПоследствия землетрясения в афганской провинции Кунар. 1 сентября 2025
© AP Photo / Wahidullah Kakar
Последствия землетрясения в афганской провинции Кунар. 1 сентября 2025
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В Афганистане продолжаются поиски погибших и пострадавших при землетрясении в восточных провинциях, сообщили местные власти.
"Согласно предварительным данным, только в провинции Кунар погибло порядка 800 человек", — заявили там.
Известно также о более чем двух тысячах пострадавших в этой и других провинциях. Официальные лица афганских министерств информируют, что дороги, ведущие в некоторые уезды, заблокированы оползнями. В труднодоступных районах спасательные работы носят ограниченный характер.
В районе Нургуль несколько деревень оказались полностью погребены под землей, и есть вероятность, что многие сотни людей находятся под завалами. Туда уже прибыли по воздуху спасательные команды министерств обороны, внутренних дел и здравоохранения, раненых доставляют вертолетами в областную больницу. Для оказания экстренной помощи пострадавшим из Центрального военного госпиталя "Чарсад бистар" в Кабуле в Кунар вылетела бригада хирургов из десяти человек.
Накануне в 50 километрах к северо-востоку от афганского города Джелалабада произошло землетрясение магнитудой 6,2 с очагом на глубине десять километров. При этом Геологическая служба США оценила расстояние от эпицентра до Джелалабада в 27 километров, глубину очага — в восемь километров, магнитуду — в 6,0.
После этого в районе зафиксировали около пяти повторных толчков магнитудой от 4,5 до 5,2. Они могут продолжаться несколько дней и быть сильнее первого землетрясения.
В США произошло землетрясение магнитудой 5,3
30 августа, 22:34