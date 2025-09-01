https://ria.ru/20250901/afganistan-2038722352.html

При землетрясении в Афганистане погибли два человека

Два человека погибли, по меньшей мере 15 пострадали в результате землетрясения на востоке Афганистана, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 01.09.2025

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Два человека погибли, по меньшей мере 15 пострадали в результате землетрясения на востоке Афганистана, передает агентство Франс Пресс. "Два ребенка погибли при обрушении здания в результате землетрясения магнитудой 6,0 на востоке Афганистана… по меньшей мере 15 человек пострадали", - пишет агентство. Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении магнитудой 6,2 в 57 километрах к северо-востоку от афганского города Джелалабад с очагом на глубине 35 километров. Позднее расстояние до города было скорректировано EMSC до 50 километров, а глубина очага - до 10 километров. При этом Франс Пресс ссылается на данные Геологической службы США (USGS), согласно которой расстояние от эпицентра до Джелалабада составило 27 километров, а глубина очага - восемь километров, магнитуда же оценивается USGS на уровне 6,0. По данным Франс Пресс, землетрясение ощутили на территории от Кабула до столицы Пакистана Исламабада.

