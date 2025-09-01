https://ria.ru/20250901/aeroport-2038740352.html
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 01.09.2025
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Аэропорт Нижнекамска ("Бегишево"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он.Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
