09:03 01.09.2025
"Аэроэкспресс" увеличил срок действия электронных билетов
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пассажиры аэроэкспрессов в столичные аэропорты "Домодедово" и "Шереметьево" теперь могут купить электронный билет на поезд за 90 дней до поездки, сообщили РИА Новости в компании-перевозчике. "С 29 августа "Аэроэкспресс" увеличил срок действия электронных билетов на поезда с 30 до 90 дней. Пассажиры могут покупать билеты заранее и использовать их в течение трех месяцев с даты покупки", - рассказали в компании. Уточняется, что изменения распространяются на все электронные билеты, купленные с 29 августа через официальный сайт, мобильное приложение "Аэроэкспресс" или у партнеров компании. По словам генерального директора "Аэроэкспресса" Андрея Акимова, такое изменение сделано для удобства клиентов и позволит гибко планировать поездки в аэропорты столицы.
Срок действия электронных билетов на аэроэкспрессы вырос с 30 до 90 дней

Пассажиры на перроне нового железнодорожного терминала для поездов "Аэроэкспресс" в аэропорту Шереметьево
Пассажиры на перроне нового железнодорожного терминала для поездов "Аэроэкспресс" в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пассажиры аэроэкспрессов в столичные аэропорты "Домодедово" и "Шереметьево" теперь могут купить электронный билет на поезд за 90 дней до поездки, сообщили РИА Новости в компании-перевозчике.
"С 29 августа "Аэроэкспресс" увеличил срок действия электронных билетов на поезда с 30 до 90 дней. Пассажиры могут покупать билеты заранее и использовать их в течение трех месяцев с даты покупки", - рассказали в компании.
Уточняется, что изменения распространяются на все электронные билеты, купленные с 29 августа через официальный сайт, мобильное приложение "Аэроэкспресс" или у партнеров компании.
По словам генерального директора "Аэроэкспресса" Андрея Акимова, такое изменение сделано для удобства клиентов и позволит гибко планировать поездки в аэропорты столицы.
29.08.2025
РЖД рассказали новые подробности о посадке в поезд по биометрии
