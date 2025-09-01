https://ria.ru/20250901/aeroekspress-2038770130.html
"Аэроэкспресс" увеличил срок действия электронных билетов
"Аэроэкспресс" увеличил срок действия электронных билетов - РИА Новости, 01.09.2025
"Аэроэкспресс" увеличил срок действия электронных билетов
2025-09-01
андрей акимов
аэроэкспресс
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пассажиры аэроэкспрессов в столичные аэропорты "Домодедово" и "Шереметьево" теперь могут купить электронный билет на поезд за 90 дней до поездки, сообщили РИА Новости в компании-перевозчике. "С 29 августа "Аэроэкспресс" увеличил срок действия электронных билетов на поезда с 30 до 90 дней. Пассажиры могут покупать билеты заранее и использовать их в течение трех месяцев с даты покупки", - рассказали в компании. Уточняется, что изменения распространяются на все электронные билеты, купленные с 29 августа через официальный сайт, мобильное приложение "Аэроэкспресс" или у партнеров компании. По словам генерального директора "Аэроэкспресса" Андрея Акимова, такое изменение сделано для удобства клиентов и позволит гибко планировать поездки в аэропорты столицы.
Андрей Акимов, Аэроэкспресс, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт)
