Вышла в свет книга со стихами погибшего военкора "России сегодня" Журавлева
Культура
 
31.08.2025
Вышла в свет книга со стихами погибшего военкора "России сегодня" Журавлева
Вышла в свет книга со стихами погибшего военкора "России сегодня" Журавлева - РИА Новости, 31.08.2025
Вышла в свет книга со стихами погибшего военкора "России сегодня" Журавлева
Вышел в свет сборник стихов погибшего в июле 2023 года в Запорожской области военкора медиагруппы "Россия сегодня" Ростислава Журавлева, передает корреспондент... РИА Новости, 31.08.2025
ТЮМЕНЬ, 31 авг — РИА Новости. Вышел в свет сборник стихов погибшего в июле 2023 года в Запорожской области военкора медиагруппы "Россия сегодня" Ростислава Журавлева, передает корреспондент РИА Новости. &quot;На страницах этой книги вы встретитесь с героями, которые жили и живут рядом с нами. О них рассказывают писатели, которые тоже живут рядом с вами, — ваши земляки, неравнодушные к судьбе своей страны. Книга — не просто сборник рассказов, это урок мужества, патриотизма и любви к Родине. Это напоминание о том, что героизм — это не что-то далекое и непостижимое, а то, что живет в каждом из нас&quot;, — говорится в предисловии.Книгу издали в Тюмени тиражом 1000 экземпляров при поддержке Тюменского регионального отделения Союза писателей России. В предисловии к сборнику говорится, что идею издания поддержали депутаты трех фракций Тюменской областной думы. Издание предназначается для детей и предлагается для изучения в средней школе, а также для пополнения библиотечных фондов. Вместе со стихами Журавлева в сборник вошли произведения литераторов Тюменской области об СВО и героях, которые приняли участие в спецоперации. Убийство Ростислава ЖуравлеваВоенный корреспондент РИА Новости (входит в состав международной медиагруппы "Россия сегодня") начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в Вооруженных силах России. В 2014-м освещал события в Крыму, а затем, во время конфликта на востоке Украины, вступил добровольцем в народное ополчение ЛНР. Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий — сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого в Запорожскую область. Журавлев входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году был удостоен премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга. Ростислав Журавлев погиб 22 июля 2023 года в Запорожской области при целенаправленном обстреле группы российских журналистов со стороны ВСУ. По данным Минобороны, это был удар кассетными боеприпасами. Именно о применении Украиной этих запрещенных международными конвенциями снарядов Ростислав готовил свой последний репортаж. Президент Владимир Путин наградил Ростислава Журавлева орденом Мужества посмертно. Также посмертно военкора наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.
Фильм о Ростиславе Журавлеве
Фильм о Ростиславе Журавлеве
Вышла в свет книга со стихами погибшего военкора "России сегодня" Журавлева

В Тюмени издали книгу стихов погибшего в Запорожской области военкора Журавлева

ТЮМЕНЬ, 31 авг — РИА Новости. Вышел в свет сборник стихов погибшего в июле 2023 года в Запорожской области военкора медиагруппы "Россия сегодня" Ростислава Журавлева, передает корреспондент РИА Новости.
"На страницах этой книги вы встретитесь с героями, которые жили и живут рядом с нами. О них рассказывают писатели, которые тоже живут рядом с вами, — ваши земляки, неравнодушные к судьбе своей страны. Книга — не просто сборник рассказов, это урок мужества, патриотизма и любви к Родине. Это напоминание о том, что героизм — это не что-то далекое и непостижимое, а то, что живет в каждом из нас", — говорится в предисловии.

Книгу издали в Тюмени тиражом 1000 экземпляров при поддержке Тюменского регионального отделения Союза писателей России. В предисловии к сборнику говорится, что идею издания поддержали депутаты трех фракций Тюменской областной думы. Издание предназначается для детей и предлагается для изучения в средней школе, а также для пополнения библиотечных фондов. Вместе со стихами Журавлева в сборник вошли произведения литераторов Тюменской области об СВО и героях, которые приняли участие в спецоперации.
ООН не имеет данных о расследовании Киевом убийства военкора Журавлева
24 июля, 13:36

Убийство Ростислава Журавлева

Военный корреспондент РИА Новости (входит в состав международной медиагруппы "Россия сегодня") начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в Вооруженных силах России. В 2014-м освещал события в Крыму, а затем, во время конфликта на востоке Украины, вступил добровольцем в народное ополчение ЛНР.
Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий — сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого в Запорожскую область. Журавлев входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году был удостоен премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга.
Ростислав Журавлев погиб 22 июля 2023 года в Запорожской области при целенаправленном обстреле группы российских журналистов со стороны ВСУ.
По данным Минобороны, это был удар кассетными боеприпасами. Именно о применении Украиной этих запрещенных международными конвенциями снарядов Ростислав готовил свой последний репортаж.
Президент Владимир Путин наградил Ростислава Журавлева орденом Мужества посмертно. Также посмертно военкора наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.
Биография Ростислава Журавлева
22 июля 2023, 15:40
 
Культура Россия Запорожская область Украина Ростислав Журавлев Владимир Путин Тюменская областная Дума Вооруженные силы Украины Новости агентства
 
 
