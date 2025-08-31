Рейтинг@Mail.ru
Ученые объявили о новой зоне мегаземлетрясений - РИА Новости, 31.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:29 31.08.2025 (обновлено: 21:09 31.08.2025)
https://ria.ru/20250831/zemletryasenie-2038698579.html
Ученые объявили о новой зоне мегаземлетрясений
Ученые объявили о новой зоне мегаземлетрясений - РИА Новости, 31.08.2025
Ученые объявили о новой зоне мегаземлетрясений
Под Атлантическим океаном происходит формирование нового тектонического разлома, который может стать источником мощных землетрясений и цунами, говорится в... РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T19:29:00+03:00
2025-08-31T21:09:00+03:00
португалия
атлантический океан
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1d/1956277723_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7ed502200450b0414fa0013f337cca8c.jpg
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Под Атлантическим океаном происходит формирование нового тектонического разлома, который может стать источником мощных землетрясений и цунами, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Geoscience.В материале отмечается, что Атлантика традиционно считалась спокойной зоной, однако Португалия, находящаяся в удалении от известных разломов, неоднократно испытывала сильные землетрясения, что побудило научное сообщество задуматься о причинах повышенной сейсмической активности в этих областях.По данным источника, землетрясение 1969 года в Португалии проявило черты, характерные для зон субдукции, где сходятся литосферные плиты, несмотря на отсутствие таковой в этом районе. В недавнем исследовании ученые сопоставили данные сейсмических наблюдений и результаты компьютерного моделирования абиссальной равнины к юго-западу от Португалии, в результате чего обнаружили признаки расслоения мантии.В исследовании отмечается, что в течение миллионов лет вода проникала в горные породы, постепенно их ослабляя, что привело к образованию новой значительной зоны субдукции в Атлантическом океане. В будущем она может стать причиной мощнейших землетрясений, цунами и перемещения литосферных плит, вследствие чего возможно объединение Африки, Европы и Америки в один суперконтинент.
https://ria.ru/20250718/tsunami-2029749936.html
https://ria.ru/20250807/vulkan-2033935055.html
португалия
атлантический океан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1d/1956277723_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_6216510ea078e9b77ac6af8387488ec1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
португалия, атлантический океан, в мире
Португалия, Атлантический океан, В мире
Ученые объявили о новой зоне мегаземлетрясений

Nature Geoscience: под Атлантическим океаном формируется зона мегаземлетрясений

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкШторм в Атлантическом океане
Шторм в Атлантическом океане - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Шторм в Атлантическом океане. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Под Атлантическим океаном происходит формирование нового тектонического разлома, который может стать источником мощных землетрясений и цунами, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Geoscience.
В материале отмечается, что Атлантика традиционно считалась спокойной зоной, однако Португалия, находящаяся в удалении от известных разломов, неоднократно испытывала сильные землетрясения, что побудило научное сообщество задуматься о причинах повышенной сейсмической активности в этих областях.
Тихоокеанское побережье в государственном парке Гаррапата, Калифорния - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Цунами "Судного дня" : что известно о приближающейся глобальной катастрофе
18 июля, 19:30
По данным источника, землетрясение 1969 года в Португалии проявило черты, характерные для зон субдукции, где сходятся литосферные плиты, несмотря на отсутствие таковой в этом районе. В недавнем исследовании ученые сопоставили данные сейсмических наблюдений и результаты компьютерного моделирования абиссальной равнины к юго-западу от Португалии, в результате чего обнаружили признаки расслоения мантии.
В исследовании отмечается, что в течение миллионов лет вода проникала в горные породы, постепенно их ослабляя, что привело к образованию новой значительной зоны субдукции в Атлантическом океане. В будущем она может стать причиной мощнейших землетрясений, цунами и перемещения литосферных плит, вследствие чего возможно объединение Африки, Европы и Америки в один суперконтинент.
Действующий шлаковый конус вулкана Толбачик в Камчатском крае - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Землетрясение на Камчатке пробудило "Огненное кольцо" Тихого океана
7 августа, 19:00
 
ПортугалияАтлантический океанВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала