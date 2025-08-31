https://ria.ru/20250831/zemletryasenie-2038698579.html

Ученые объявили о новой зоне мегаземлетрясений

Ученые объявили о новой зоне мегаземлетрясений - РИА Новости, 31.08.2025

Ученые объявили о новой зоне мегаземлетрясений

Под Атлантическим океаном происходит формирование нового тектонического разлома, который может стать источником мощных землетрясений и цунами, говорится в... РИА Новости, 31.08.2025

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Под Атлантическим океаном происходит формирование нового тектонического разлома, который может стать источником мощных землетрясений и цунами, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Geoscience.В материале отмечается, что Атлантика традиционно считалась спокойной зоной, однако Португалия, находящаяся в удалении от известных разломов, неоднократно испытывала сильные землетрясения, что побудило научное сообщество задуматься о причинах повышенной сейсмической активности в этих областях.По данным источника, землетрясение 1969 года в Португалии проявило черты, характерные для зон субдукции, где сходятся литосферные плиты, несмотря на отсутствие таковой в этом районе. В недавнем исследовании ученые сопоставили данные сейсмических наблюдений и результаты компьютерного моделирования абиссальной равнины к юго-западу от Португалии, в результате чего обнаружили признаки расслоения мантии.В исследовании отмечается, что в течение миллионов лет вода проникала в горные породы, постепенно их ослабляя, что привело к образованию новой значительной зоны субдукции в Атлантическом океане. В будущем она может стать причиной мощнейших землетрясений, цунами и перемещения литосферных плит, вследствие чего возможно объединение Африки, Европы и Америки в один суперконтинент.

