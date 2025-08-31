На Западе рассказали, зачем Зеленский выпрашивает встречу с Путиным
Меркурис: Зеленскому не нужна встреча с Путиным для переговоров по существу
© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Владимиру Зеленскому необходима встреча с президентом России Владимиром Путиным, чтобы создать видимость своей легитимности и обернуть результаты встречи против Москвы,заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса.
“Я думаю, что в этом (в требованиях личной встречи Зеленского и Путина. — Прим. ред.) есть сильный элемент блефа. Мне кажется, что он хочет устроить шоу, показать, что русские воспринимают его серьезно. <…> Так что это, по сути, театр, который, однако, также служит цели избежать переговоров по существу”, — сказал он.
Как считает Меркурис, Зеленский, вероятно, с помощью своих уловок рассчитывает выставить Путина тем самым, кто мешает прогрессу переговоров.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что президент России готов к встрече с главой киевского режима при условии, что на ней действительно будет президентская повестка дня, но встречаться с Зеленским просто так нецелесообразно.
