Экс-премьер Украины Азаров: ЕС использует Зеленского для провокаций
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Евросоюз использует Владимира Зеленского для провокаций против неугодных объединению государств, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале.
“Это мне напоминает, как в детстве и юности была у нас такая на улицах обстановка, когда собирались крупные ребята и надо было кого-то “зацепить”. <…> Так и Зеленский. <…> Он играет роль пацанчика, подсадной утки, которого направляют плюнуть на ботинок России или Венгрии, или еще кому-нибудь”, — отметил политик.
Как считает Азаров, такое поведение Зеленского говорит лишь о его незрелости и неготовности к посту главы государства.
После произошедшего власти Венгрии и Словакии обратились в Еврокомиссию с просьбой гарантировать их энергетическую безопасность. При этом, как заявил РИА Новости источник в ЕК, там не видят угрозы поставкам топлива в Евросоюз.
Нефтепровод "Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии в направлении Польши и южный — по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии и Чехии.