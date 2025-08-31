https://ria.ru/20250831/zelenskiy-2038599924.html

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Евросоюз использует Владимира Зеленского для провокаций против неугодных объединению государств, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале.“Это мне напоминает, как в детстве и юности была у нас такая на улицах обстановка, когда собирались крупные ребята и надо было кого-то “зацепить”. <…> Так и Зеленский. <…> Он играет роль пацанчика, подсадной утки, которого направляют плюнуть на ботинок России или Венгрии, или еще кому-нибудь”, — отметил политик.Как считает Азаров, такое поведение Зеленского говорит лишь о его незрелости и неготовности к посту главы государства.С начала августа Будапешт трижды сообщал об ударах ВСУ по трубопроводу "Дружба": 13, 18 и 22 августа. Две последние атаки привели к приостановке прокачки нефти. Венгрия и Словакия лишились поставок на шесть дней.После произошедшего власти Венгрии и Словакии обратились в Еврокомиссию с просьбой гарантировать их энергетическую безопасность. При этом, как заявил РИА Новости источник в ЕК, там не видят угрозы поставкам топлива в Евросоюз.

