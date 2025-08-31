https://ria.ru/20250831/zapret-2038637475.html
Группе польских байкеров запретили въезд в Россию из-за акции под Тверью
РЯЗАНЬ, 31 авг — РИА Новости. Полиция составила административные протоколы на группу граждан Польши, устроивших несогласованную акцию под Тверью, им запретили въезд в Россию на пять лет, сообщило УМВД по региону."В СМИ получила распространение информация о несанкционированной акции у мемориального комплекса "Медное" под Тверью. Полиция установила всех участников мероприятия. Ими оказались граждане Польши. В отношении 39 человек составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 2 ст. 18.8 КоАП РФ", — сообщается в Telegram-канале УМВД по Тверской области.Отмечается, что в отношении них "вынесено решение о запрете въезда на территорию Российской Федерации сроком на пять лет".Ранее "Известия" сообщили, что польские мотоциклисты устроили церемонию с горящими факелами у мемориала "Медное" в Тверской области.
