В Белгородской области при атаке ВСУ пострадала мирная жительница

специальная военная операция на украине

происшествия

муром

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения вследствие атаки ВСУ на село Муром в Белгородской области, пострадавшая была доставлена в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Село Муром Шебекинского округа подверглось обстрелу. Ранена мирная жительница. Женщину с минно-взрывной травмой, слепыми осколочными ранениями головы, грудной клетки, живота, а также контузией попутным транспортом доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи пострадавшая будет переведена в городскую больницу №2 Белгорода", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

происшествия, муром, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины