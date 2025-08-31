Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадала мирная жительница
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:16 31.08.2025
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадала мирная жительница
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 31.08.2025
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадала мирная жительница
Мирная жительница получила ранения вследствие атаки ВСУ на село Муром в Белгородской области, пострадавшая была доставлена в больницу, сообщил губернатор... РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T22:16:00+03:00
2025-08-31T22:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
муром
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014685238_0:0:3012:1694_1920x0_80_0_0_67e9432d3f2c3ebc3ad6d574a9d5cccb.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения вследствие атаки ВСУ на село Муром в Белгородской области, пострадавшая была доставлена в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Село Муром Шебекинского округа подверглось обстрелу. Ранена мирная жительница. Женщину с минно-взрывной травмой, слепыми осколочными ранениями головы, грудной клетки, живота, а также контузией попутным транспортом доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи пострадавшая будет переведена в городскую больницу №2 Белгорода", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
муром
белгородская область
происшествия, муром, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Муром, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадала мирная жительница

Гладков: при атаке ВСУ на село Муром в Белгородской области пострадала женщина

© РИА Новости / Антон Вергун | Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения вследствие атаки ВСУ на село Муром в Белгородской области, пострадавшая была доставлена в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Село Муром Шебекинского округа подверглось обстрелу. Ранена мирная жительница. Женщину с минно-взрывной травмой, слепыми осколочными ранениями головы, грудной клетки, живота, а также контузией попутным транспортом доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи пострадавшая будет переведена в городскую больницу №2 Белгорода", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
ВСУ атаковали девять населенных пунктов Белгородской области
Вчера, 19:44
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
