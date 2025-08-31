https://ria.ru/20250831/vsu-2038713736.html
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадала мирная жительница
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 31.08.2025
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадала мирная жительница
Мирная жительница получила ранения вследствие атаки ВСУ на село Муром в Белгородской области, пострадавшая была доставлена в больницу, сообщил губернатор... РИА Новости, 31.08.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
муром
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения вследствие атаки ВСУ на село Муром в Белгородской области, пострадавшая была доставлена в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Село Муром Шебекинского округа подверглось обстрелу. Ранена мирная жительница. Женщину с минно-взрывной травмой, слепыми осколочными ранениями головы, грудной клетки, живота, а также контузией попутным транспортом доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи пострадавшая будет переведена в городскую больницу №2 Белгорода", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
