Силовики: украинцам надоело жертвовать деньги на ВСУ
Силовики: украинцам надоело жертвовать деньги на ВСУ - РИА Новости, 31.08.2025
Силовики: украинцам надоело жертвовать деньги на ВСУ
ВСУ не могут закрыть свои потребности в технике, украинцы больше не хотят сдавать деньги на нужды их армии, сообщили РИА Новости в российских силовых...
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. ВСУ не могут закрыть свои потребности в технике, украинцы больше не хотят сдавать деньги на нужды их армии, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Украинцы больше не донатят ВСУ", - сказал собеседник агентства. В качестве примера он привел сбор средств на автомобиль для расчета БПЛА полка, который длится уже почти три месяца.
ВСУ не хватает техники, а украинцы больше не хотят сдавать деньги на их нужды