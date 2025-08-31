Рейтинг@Mail.ru
Силовики: украинцам надоело жертвовать деньги на ВСУ - РИА Новости, 31.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:17 31.08.2025
https://ria.ru/20250831/vsu-2038709870.html
Силовики: украинцам надоело жертвовать деньги на ВСУ
Силовики: украинцам надоело жертвовать деньги на ВСУ - РИА Новости, 31.08.2025
Силовики: украинцам надоело жертвовать деньги на ВСУ
ВСУ не могут закрыть свои потребности в технике, украинцы больше не хотят сдавать деньги на нужды их армии, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T21:17:00+03:00
2025-08-31T21:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955766179_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_33b34c32dc56dc7d312de6fab3620972.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. ВСУ не могут закрыть свои потребности в технике, украинцы больше не хотят сдавать деньги на нужды их армии, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Украинцы больше не донатят ВСУ", - сказал собеседник агентства. В качестве примера он привел сбор средств на автомобиль для расчета БПЛА полка, который длится уже почти три месяца.
https://ria.ru/20250811/vsu-2034501491.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955766179_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_eb72695d17b16a5b7c3bc8d63543caf2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина
Силовики: украинцам надоело жертвовать деньги на ВСУ

ВСУ не хватает техники, а украинцы больше не хотят сдавать деньги на их нужды

© AP Photo / Andriy AndriyenkoСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Солдаты ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. ВСУ не могут закрыть свои потребности в технике, украинцы больше не хотят сдавать деньги на нужды их армии, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Украинцы больше не донатят ВСУ", - сказал собеседник агентства.
В качестве примера он привел сбор средств на автомобиль для расчета БПЛА полка, который длится уже почти три месяца.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Колумбийских наемников унижают в ВСУ, им не платят деньги, заявил эксперт
11 августа, 06:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала