Боец рассказал, как ВСУ использовали пехоту в Камышевахе
Специальная военная операция на Украине
 
19:27 31.08.2025
Боец рассказал, как ВСУ использовали пехоту в Камышевахе
Боец рассказал, как ВСУ использовали пехоту в Камышевахе
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 31 авг – РИА Новости. Командование ВСУ использовало пехоту в Камышевахе в ДНР для разведки и целеуказания, а боевые действия вели расчеты БПЛА и артиллерия, рассказал РИА Новости боец 57-й бригады российской группировки войск "Восток" с позывным "Анаконда". "Они (пехота ВСУ - ред.) просто осматривают территорию. Если они видят бойцов ВС РФ, они не вступают в бой. Они докладывают по рации. Дальше это передается либо на артиллерию, либо на взвод БПЛА. Дальше действуют уже они. Если они (ВСУ - ред.) будут отправлять пехоту в прямую стычку, пехоты не будет. И они это знают. Им проще использовать пехоту как разведку, не более", - сказал боец. По его словам, украинские подразделения в районе Камышевахи в ДНР боятся стрелковых боев, и непосредственный огневой контакт между ВСУ и бойцами ВС РФ происходит очень редко. В субботу Минобороны РФ сообщило об освобождении бойцами российской группировки войск "Восток" населенного пункта Камышеваха в ДНР.
безопасность, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
ДОНЕЦК, 31 авг – РИА Новости. Командование ВСУ использовало пехоту в Камышевахе в ДНР для разведки и целеуказания, а боевые действия вели расчеты БПЛА и артиллерия, рассказал РИА Новости боец 57-й бригады российской группировки войск "Восток" с позывным "Анаконда".
"Они (пехота ВСУ - ред.) просто осматривают территорию. Если они видят бойцов ВС РФ, они не вступают в бой. Они докладывают по рации. Дальше это передается либо на артиллерию, либо на взвод БПЛА. Дальше действуют уже они. Если они (ВСУ - ред.) будут отправлять пехоту в прямую стычку, пехоты не будет. И они это знают. Им проще использовать пехоту как разведку, не более", - сказал боец.
По его словам, украинские подразделения в районе Камышевахи в ДНР боятся стрелковых боев, и непосредственный огневой контакт между ВСУ и бойцами ВС РФ происходит очень редко.
В субботу Минобороны РФ сообщило об освобождении бойцами российской группировки войск "Восток" населенного пункта Камышеваха в ДНР.
ВС России атаковали портовую инфраструктуру, используемую ВСУ
