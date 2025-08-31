https://ria.ru/20250831/vsu-2038698267.html
Боец рассказал, как ВСУ использовали пехоту в Камышевахе
Боец рассказал, как ВСУ использовали пехоту в Камышевахе - РИА Новости, 31.08.2025
Боец рассказал, как ВСУ использовали пехоту в Камышевахе
Командование ВСУ использовало пехоту в Камышевахе в ДНР для разведки и целеуказания, а боевые действия вели расчеты БПЛА и артиллерия, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 31.08.2025
ДОНЕЦК, 31 авг – РИА Новости. Командование ВСУ использовало пехоту в Камышевахе в ДНР для разведки и целеуказания, а боевые действия вели расчеты БПЛА и артиллерия, рассказал РИА Новости боец 57-й бригады российской группировки войск "Восток" с позывным "Анаконда". "Они (пехота ВСУ - ред.) просто осматривают территорию. Если они видят бойцов ВС РФ, они не вступают в бой. Они докладывают по рации. Дальше это передается либо на артиллерию, либо на взвод БПЛА. Дальше действуют уже они. Если они (ВСУ - ред.) будут отправлять пехоту в прямую стычку, пехоты не будет. И они это знают. Им проще использовать пехоту как разведку, не более", - сказал боец. По его словам, украинские подразделения в районе Камышевахи в ДНР боятся стрелковых боев, и непосредственный огневой контакт между ВСУ и бойцами ВС РФ происходит очень редко. В субботу Минобороны РФ сообщило об освобождении бойцами российской группировки войск "Восток" населенного пункта Камышеваха в ДНР.
Боец рассказал, как ВСУ использовали пехоту в Камышевахе
