https://ria.ru/20250831/vsu-2038698267.html

Боец рассказал, как ВСУ использовали пехоту в Камышевахе

Боец рассказал, как ВСУ использовали пехоту в Камышевахе - РИА Новости, 31.08.2025

Боец рассказал, как ВСУ использовали пехоту в Камышевахе

Командование ВСУ использовало пехоту в Камышевахе в ДНР для разведки и целеуказания, а боевые действия вели расчеты БПЛА и артиллерия, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T19:27:00+03:00

2025-08-31T19:27:00+03:00

2025-08-31T19:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_0:181:2049:1333_1920x0_80_0_0_ced05fd478959d8755e18a9d8cfeccad.jpg

ДОНЕЦК, 31 авг – РИА Новости. Командование ВСУ использовало пехоту в Камышевахе в ДНР для разведки и целеуказания, а боевые действия вели расчеты БПЛА и артиллерия, рассказал РИА Новости боец 57-й бригады российской группировки войск "Восток" с позывным "Анаконда". "Они (пехота ВСУ - ред.) просто осматривают территорию. Если они видят бойцов ВС РФ, они не вступают в бой. Они докладывают по рации. Дальше это передается либо на артиллерию, либо на взвод БПЛА. Дальше действуют уже они. Если они (ВСУ - ред.) будут отправлять пехоту в прямую стычку, пехоты не будет. И они это знают. Им проще использовать пехоту как разведку, не более", - сказал боец. По его словам, украинские подразделения в районе Камышевахи в ДНР боятся стрелковых боев, и непосредственный огневой контакт между ВСУ и бойцами ВС РФ происходит очень редко. В субботу Минобороны РФ сообщило об освобождении бойцами российской группировки войск "Восток" населенного пункта Камышеваха в ДНР.

https://ria.ru/20250831/spetsoperatsiya-2038642942.html

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины