ВСУ атаковали машину скорой помощи в Запорожской области
ВСУ атаковали машину скорой помощи в Запорожской области
2025-08-31T17:28:00+03:00
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Украинские военные ударили по машине скорой помощи в Запорожской области, сообщил Минздрав."В селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области атакована машина скорой помощи. На подстанции скорой помощи БПЛА ВСУ нанес целенаправленный удар по автомобилю", — заявило ведомство в Telegram-канале.Транспортное средство сгорело, но обошлось без жертв.В министерстве добавили, что ответственные за целенаправленные удары по объектам здравоохранения не останутся безнаказанными.Украинские войска ежедневно атакуют гражданские объекты и мирные населенные пункты в российских регионах.
