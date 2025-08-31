Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали машину скорой помощи в Запорожской области - РИА Новости, 31.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:28 31.08.2025 (обновлено: 18:37 31.08.2025)
https://ria.ru/20250831/vsu-2038684032.html
ВСУ атаковали машину скорой помощи в Запорожской области
ВСУ атаковали машину скорой помощи в Запорожской области - РИА Новости, 31.08.2025
ВСУ атаковали машину скорой помощи в Запорожской области
Украинские военные ударили по машине скорой помощи в Запорожской области, сообщил Минздрав. РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T17:28:00+03:00
2025-08-31T18:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038683561_0:63:1280:783_1920x0_80_0_0_f5de368f3d06de0cab3c802a7e82d651.jpg
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Украинские военные ударили по машине скорой помощи в Запорожской области, сообщил Минздрав."В селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области атакована машина скорой помощи. На подстанции скорой помощи БПЛА ВСУ нанес целенаправленный удар по автомобилю", — заявило ведомство в Telegram-канале.Транспортное средство сгорело, но обошлось без жертв.В министерстве добавили, что ответственные за целенаправленные удары по объектам здравоохранения не останутся безнаказанными.Украинские войска ежедневно атакуют гражданские объекты и мирные населенные пункты в российских регионах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038683561_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d45d7a08a6d83b256bf696b1516f5c32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали машину скорой помощи в Запорожской области

В Запорожской области сгорела машина скорой помощи после удара ВСУ

© Фото : Минздрав России/TelegramВСУ атаковали машину скорой помощи в Запорожской области
ВСУ атаковали машину скорой помощи в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© Фото : Минздрав России/Telegram
ВСУ атаковали машину скорой помощи в Запорожской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Украинские военные ударили по машине скорой помощи в Запорожской области, сообщил Минздрав.
"В селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области атакована машина скорой помощи. На подстанции скорой помощи БПЛА ВСУ нанес целенаправленный удар по автомобилю", — заявило ведомство в Telegram-канале.
Транспортное средство сгорело, но обошлось без жертв.
В министерстве добавили, что ответственные за целенаправленные удары по объектам здравоохранения не останутся безнаказанными.
Украинские войска ежедневно атакуют гражданские объекты и мирные населенные пункты в российских регионах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала