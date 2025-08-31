https://ria.ru/20250831/vsu-2038684032.html

ВСУ атаковали машину скорой помощи в Запорожской области

2025-08-31T17:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

вооруженные силы украины

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Украинские военные ударили по машине скорой помощи в Запорожской области, сообщил Минздрав."В селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области атакована машина скорой помощи. На подстанции скорой помощи БПЛА ВСУ нанес целенаправленный удар по автомобилю", — заявило ведомство в Telegram-канале.Транспортное средство сгорело, но обошлось без жертв.В министерстве добавили, что ответственные за целенаправленные удары по объектам здравоохранения не останутся безнаказанными.Украинские войска ежедневно атакуют гражданские объекты и мирные населенные пункты в российских регионах.

запорожская область

россия

2025

запорожская область, россия, вооруженные силы украины