Пушилин рассказал о попытках ВСУ удержаться в Шандриголово
Пушилин рассказал о попытках ВСУ удержаться в Шандриголово - РИА Новости, 31.08.2025
Пушилин рассказал о попытках ВСУ удержаться в Шандриголово
ВСУ пытаются удержаться в Шандриголово в ДНР, поскольку после освобождения российскими войсками этого населенного пункта логистика противника будет крайне... РИА Новости, 31.08.2025
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. ВСУ пытаются удержаться в Шандриголово в ДНР, поскольку после освобождения российскими войсками этого населенного пункта логистика противника будет крайне затруднена, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Шандриголово - такой в центре внимания сейчас населённый пункт. Противник там вгрызается, потому что после освобождения данного населённого пункта затруднена будет крайне логистика у врага", - сказал Пушилин в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко.
донецкая народная республика
