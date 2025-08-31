https://ria.ru/20250831/vsu-2038663255.html

Пушилин рассказал о попытках ВСУ удержаться в Шандриголово

Пушилин рассказал о попытках ВСУ удержаться в Шандриголово

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. ВСУ пытаются удержаться в Шандриголово в ДНР, поскольку после освобождения российскими войсками этого населенного пункта логистика противника будет крайне затруднена, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Шандриголово - такой в центре внимания сейчас населённый пункт. Противник там вгрызается, потому что после освобождения данного населённого пункта затруднена будет крайне логистика у врага", - сказал Пушилин в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко.

