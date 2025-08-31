Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал о попытках ВСУ удержаться в Шандриголово - РИА Новости, 31.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:01 31.08.2025
https://ria.ru/20250831/vsu-2038663255.html
Пушилин рассказал о попытках ВСУ удержаться в Шандриголово
Пушилин рассказал о попытках ВСУ удержаться в Шандриголово - РИА Новости, 31.08.2025
Пушилин рассказал о попытках ВСУ удержаться в Шандриголово
ВСУ пытаются удержаться в Шандриголово в ДНР, поскольку после освобождения российскими войсками этого населенного пункта логистика противника будет крайне... РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T15:01:00+03:00
2025-08-31T15:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
андрей руденко
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949209444_0:274:2813:1856_1920x0_80_0_0_4bebc8705a9cfdb23335c403539cbb92.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. ВСУ пытаются удержаться в Шандриголово в ДНР, поскольку после освобождения российскими войсками этого населенного пункта логистика противника будет крайне затруднена, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Шандриголово - такой в центре внимания сейчас населённый пункт. Противник там вгрызается, потому что после освобождения данного населённого пункта затруднена будет крайне логистика у врага", - сказал Пушилин в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко.
https://ria.ru/20250831/dnr-2038654735.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949209444_39:0:2768:2047_1920x0_80_0_0_77d73e7796a86d9e5b2f3de8a2fe18c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, андрей руденко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Андрей Руденко, Вооруженные силы Украины
Пушилин рассказал о попытках ВСУ удержаться в Шандриголово

Пушилин: ВСУ пытаются удержаться в Шандриголово, чтобы поддержать свою логистику

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. ВСУ пытаются удержаться в Шандриголово в ДНР, поскольку после освобождения российскими войсками этого населенного пункта логистика противника будет крайне затруднена, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Шандриголово - такой в центре внимания сейчас населённый пункт. Противник там вгрызается, потому что после освобождения данного населённого пункта затруднена будет крайне логистика у врага", - сказал Пушилин в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Российские разведгруппы зашли в Димитров в ДНР
Вчера, 14:16
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинАндрей РуденкоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала