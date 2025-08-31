ВСУ за сутки 136 раз атаковали Белгородскую область
ВСУ за сутки атаковали 9 муниципалитетов Белгородской области 136 беспилотниками
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгороде. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 31 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 9 муниципалитетов Белгородской области 136 беспилотниками, медицинская помощь потребовалась 9 мирным жителям, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В воскресенье в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 30 августа. Атакам подверглись 50 населенных пунктов. Было выпущено 30 снарядов, сбиты и подавлены 57 дронов. За отчётный период повреждены три многоквартирных дома, 24 частных домовладения, 4 коммерческих объекта, предприятие, два магазина, сельхозпредприятие, трактор и 26 транспортных средств.
"Белгород подвергся атакам 2 беспилотников. Ранены два мирных жителя… В Белгородском районе … совершены атаки 16 беспилотников, 10 из которых сбиты и подавлены. В селе Ясные Зори в результате детонации дрона возле коммерческого объекта пострадала супружеская пара", - написал Гладков.
Он добавил, что в Борисовском районе пять населенных пунктов атакованы 13 беспилотниками, ранен мирный житель, в Валуйском округе нанесены удары 16 дронами. По словам губернатора, над Волоконовским районом сбит беспилотник, в Грайворонском округе 7 населенных пунктов подверглись атакам 10 БПЛА, ранены двое, в том числе ребёнок, кроме того, в субботу в больницу обратился мужчина, пострадавший при атаке дрона 29 августа.
"В Краснояружском районе …выпущено 5 боеприпасов и совершены атаки 28 беспилотников… В Ракитянском районе посёлок Пролетарский атакован 2 беспилотниками... В Шебекинском муниципальном округе …. выпущено 25 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 48 беспилотников, из которых 39 подавлены и сбиты. В селе Новая Таволжанка после сброса взрывного устройства с БПЛА ранена женщина. В тяжёлом состоянии она госпитализирована", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
