https://ria.ru/20250831/vsu-2038631317.html

ВСУ за сутки 136 раз атаковали Белгородскую область

ВСУ за сутки 136 раз атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 31.08.2025

ВСУ за сутки 136 раз атаковали Белгородскую область

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 9 муниципалитетов Белгородской области 136 беспилотниками, медицинская помощь потребовалась 9 мирным жителям,... РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T10:33:00+03:00

2025-08-31T10:33:00+03:00

2025-08-31T10:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгородский район

ракитянский район

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035564679_1:0:1260:708_1920x0_80_0_0_711d281dd80b7b78d7aed9bfd40a8501.jpg

БЕЛГОРОД, 31 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 9 муниципалитетов Белгородской области 136 беспилотниками, медицинская помощь потребовалась 9 мирным жителям, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В воскресенье в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 30 августа. Атакам подверглись 50 населенных пунктов. Было выпущено 30 снарядов, сбиты и подавлены 57 дронов. За отчётный период повреждены три многоквартирных дома, 24 частных домовладения, 4 коммерческих объекта, предприятие, два магазина, сельхозпредприятие, трактор и 26 транспортных средств. "Белгород подвергся атакам 2 беспилотников. Ранены два мирных жителя… В Белгородском районе … совершены атаки 16 беспилотников, 10 из которых сбиты и подавлены. В селе Ясные Зори в результате детонации дрона возле коммерческого объекта пострадала супружеская пара", - написал Гладков. Он добавил, что в Борисовском районе пять населенных пунктов атакованы 13 беспилотниками, ранен мирный житель, в Валуйском округе нанесены удары 16 дронами. По словам губернатора, над Волоконовским районом сбит беспилотник, в Грайворонском округе 7 населенных пунктов подверглись атакам 10 БПЛА, ранены двое, в том числе ребёнок, кроме того, в субботу в больницу обратился мужчина, пострадавший при атаке дрона 29 августа. "В Краснояружском районе …выпущено 5 боеприпасов и совершены атаки 28 беспилотников… В Ракитянском районе посёлок Пролетарский атакован 2 беспилотниками... В Шебекинском муниципальном округе …. выпущено 25 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 48 беспилотников, из которых 39 подавлены и сбиты. В селе Новая Таволжанка после сброса взрывного устройства с БПЛА ранена женщина. В тяжёлом состоянии она госпитализирована", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

белгородский район

ракитянский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, белгородский район, ракитянский район, вячеслав гладков