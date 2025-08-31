https://ria.ru/20250831/vsu--2038642218.html

ВСУ потеряли более 235 военных в зоне действий "Запада" за сутки

ВСУ потеряли более 235 военных в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 31.08.2025

ВСУ потеряли более 235 военных в зоне действий "Запада" за сутки

Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад и центра спецназа, противник потерял более 235 военнослужащих,... РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T12:24:00+03:00

2025-08-31T12:24:00+03:00

2025-08-31T12:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

каменка

харьковская область

вооруженные силы украины

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026739148_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_1a3f4ae2952de6534b34f15c15cd7504.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад и центра спецназа, противник потерял более 235 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и центра спецназначения ГУР", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение формированиям противника было нанесено в районах населенных пунктов Каменка, Купянск и Петровское в Харьковской области, а также Дерилово в Донецкой Народной Республике."Потери ВСУ составили свыше 235 военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, из них две западного производства, 13 автомобилей и два орудия полевой артиллерии производства стран НАТО. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы и два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250831/krym-2038617627.html

россия

каменка

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, каменка, харьковская область, вооруженные силы украины, нато