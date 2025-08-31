Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 235 военных в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 31.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:24 31.08.2025 (обновлено: 12:31 31.08.2025)
ВСУ потеряли более 235 военных в зоне действий "Запада" за сутки
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад и центра спецназа, противник потерял более 235 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и центра спецназначения ГУР", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение формированиям противника было нанесено в районах населенных пунктов Каменка, Купянск и Петровское в Харьковской области, а также Дерилово в Донецкой Народной Республике."Потери ВСУ составили свыше 235 военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, из них две западного производства, 13 автомобилей и два орудия полевой артиллерии производства стран НАТО. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы и два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Град"
Боевая работа расчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад и центра спецназа, противник потерял более 235 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и центра спецназначения ГУР", - говорится в сводке российского ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Отмечается, что поражение формированиям противника было нанесено в районах населенных пунктов Каменка, Купянск и Петровское в Харьковской области, а также Дерилово в Донецкой Народной Республике.
"Потери ВСУ составили свыше 235 военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, из них две западного производства, 13 автомобилей и два орудия полевой артиллерии производства стран НАТО. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы и два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
В Крыму прокомментировали слова Зеленского о гарантиях безопасности
Вчера, 07:51
 
