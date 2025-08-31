https://ria.ru/20250831/vsu--2038642218.html
ВСУ потеряли более 235 военных в зоне действий "Запада" за сутки
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад и центра спецназа, противник потерял более 235 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и центра спецназначения ГУР", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение формированиям противника было нанесено в районах населенных пунктов Каменка, Купянск и Петровское в Харьковской области, а также Дерилово в Донецкой Народной Республике."Потери ВСУ составили свыше 235 военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, из них две западного производства, 13 автомобилей и два орудия полевой артиллерии производства стран НАТО. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы и два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
