ВСУ потеряли более 205 военных в зоне действий "Юга" за сутки

Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили свыше 205 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины в ДНР, сообщило в воскресенье журналистам РИА Новости, 31.08.2025

МОСКВА, 31 авг - РИА НОВОСТИ. Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили свыше 205 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины в ДНР, сообщило в воскресенье журналистам Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дроновка, Иванополье, Северск и Яблоновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и семь артиллерийских орудий, а также два склада боеприпасов и два склада материальных средств.

