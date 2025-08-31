https://ria.ru/20250831/vsu--2038641911.html
ВСУ потеряли более 205 военных в зоне действий "Юга" за сутки
2025-08-31T12:24:00+03:00
2025-08-31T12:24:00+03:00
2025-08-31T12:29:00+03:00
МОСКВА, 31 авг - РИА НОВОСТИ. Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили свыше 205 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины в ДНР, сообщило в воскресенье журналистам Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дроновка, Иванополье, Северск и Яблоновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и семь артиллерийских орудий, а также два склада боеприпасов и два склада материальных средств.
