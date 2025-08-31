Рейтинг@Mail.ru
Володин рассказал о важности техникумов и колледжей
09:57 31.08.2025
Володин рассказал о важности техникумов и колледжей
Володин рассказал о важности техникумов и колледжей - РИА Новости, 31.08.2025
Володин рассказал о важности техникумов и колледжей
Техникумы и колледжи необходимы, особенно в сельской местности, это закрепляет ребят в родной местности и помогает развивать отдалённые территории, заявил... РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T09:57:00+03:00
2025-08-31T09:57:00+03:00
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Техникумы и колледжи необходимы, особенно в сельской местности, это закрепляет ребят в родной местности и помогает развивать отдалённые территории, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "На мой взгляд, техникумы и колледжи необходимы, особенно в сельской местности. Это закрепляет ребят в родном селе, посёлке, районе. Ну и, конечно, помогает развивать отдалённые территории", - написал Володин в своем канале в Max. Председатель Госдумы рассказал о проекте, которому 9 лет: о технологическом колледже — лицее-интернате "Феникс" в Смоленской области, в котором учатся дети-сироты, ребята из малообеспеченных и многодетных семей, дети участников специальной военной операции. По его словам, в 2016 году в деревне Мольгино Новодугинского района была открыта школа, сама деревня была на грани исчезновения, и вместе с дачниками в ней проживало около 30 человек. Володин отметил, что созданная школа была начальная, затем она была расширена до общеобразовательной, был построен интернат, который на протяжении последних лет растёт. Он подчеркнул, что интернат рассчитан на 808 школьников и студентов, но на будущий год планируется увеличить его ещё на 201 место. "Проект реализуем в рамках частно-государственного партнёрства. В образовательном комплексе многоступенчатая система обучения. В его структуру входят 2 детских сада, 3 школы — в деревне Мольгино и селе Высокое Новодугинского района и деревне Дугино Сычёвского района. В прошлом 2024 году в нём был создан и принял первых студентов технологический колледж", - добавил Володин. Председатель Госдумы сообщил, что изначально было две специальности — техник-механик и IT-специалист, но с 2025 года также стали готовить специалистов: по туризму и гостеприимству, по поварскому и кондитерскому делу, а на следующий год планируется расширить перечень направлений подготовки. Он уточнил, что в эту приёмную кампанию конкурс составил от 3 до 4 человек на место по различным специальностям, и более 60% поступили по целевым направлениям. "В "Фениксе" создана современная материально-техническая и лабораторная база для получения качественного образования. Учащиеся проживают в общежитиях со всеми удобствами. Всё есть для занятий спортом: ледовая арена, бассейны, открытые спортивные комплексы со стадионами. Преподавателям при трудоустройстве предоставляется новое комфортабельное служебное жильё", - рассказал он. Володин считает, что самый главный вывод исходя из полученного опыта и понимания целей — среднее профессиональное образование возможно сделать престижным и доступным, если поставить перед собой такую задачу. По его мнению, примеров успешного создания учреждений СПО в России найдётся много, и этот опыт надо проанализировать, обобщить и постараться использовать. "Завтра 1 сентября — День знаний. Поздравляю всех с наступающим праздником! Успехов в учёбе, удачи на жизненном пути! Всем хорошего дня!", - подытожил председатель Госдумы.
Володин рассказал о важности техникумов и колледжей

Володин: техникумы и колледжи особенно необходимы в сельской местности

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Техникумы и колледжи необходимы, особенно в сельской местности, это закрепляет ребят в родной местности и помогает развивать отдалённые территории, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"На мой взгляд, техникумы и колледжи необходимы, особенно в сельской местности. Это закрепляет ребят в родном селе, посёлке, районе. Ну и, конечно, помогает развивать отдалённые территории", - написал Володин в своем канале в Max.
Председатель Госдумы рассказал о проекте, которому 9 лет: о технологическом колледже — лицее-интернате "Феникс" в Смоленской области, в котором учатся дети-сироты, ребята из малообеспеченных и многодетных семей, дети участников специальной военной операции.
По его словам, в 2016 году в деревне Мольгино Новодугинского района была открыта школа, сама деревня была на грани исчезновения, и вместе с дачниками в ней проживало около 30 человек.
Володин отметил, что созданная школа была начальная, затем она была расширена до общеобразовательной, был построен интернат, который на протяжении последних лет растёт. Он подчеркнул, что интернат рассчитан на 808 школьников и студентов, но на будущий год планируется увеличить его ещё на 201 место.
"Проект реализуем в рамках частно-государственного партнёрства. В образовательном комплексе многоступенчатая система обучения. В его структуру входят 2 детских сада, 3 школы — в деревне Мольгино и селе Высокое Новодугинского района и деревне Дугино Сычёвского района. В прошлом 2024 году в нём был создан и принял первых студентов технологический колледж", - добавил Володин.
Председатель Госдумы сообщил, что изначально было две специальности — техник-механик и IT-специалист, но с 2025 года также стали готовить специалистов: по туризму и гостеприимству, по поварскому и кондитерскому делу, а на следующий год планируется расширить перечень направлений подготовки. Он уточнил, что в эту приёмную кампанию конкурс составил от 3 до 4 человек на место по различным специальностям, и более 60% поступили по целевым направлениям.
"В "Фениксе" создана современная материально-техническая и лабораторная база для получения качественного образования. Учащиеся проживают в общежитиях со всеми удобствами. Всё есть для занятий спортом: ледовая арена, бассейны, открытые спортивные комплексы со стадионами. Преподавателям при трудоустройстве предоставляется новое комфортабельное служебное жильё", - рассказал он.
Володин считает, что самый главный вывод исходя из полученного опыта и понимания целей — среднее профессиональное образование возможно сделать престижным и доступным, если поставить перед собой такую задачу.
По его мнению, примеров успешного создания учреждений СПО в России найдётся много, и этот опыт надо проанализировать, обобщить и постараться использовать.
"Завтра 1 сентября — День знаний. Поздравляю всех с наступающим праздником! Успехов в учёбе, удачи на жизненном пути! Всем хорошего дня!", - подытожил председатель Госдумы.
