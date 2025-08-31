https://ria.ru/20250831/veterany-2038626378.html

В МИД рассказали о программе переподготовки ветеранов СВО

31.08.2025

В МИД рассказали о программе переподготовки ветеранов СВО

Начальник Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД РФ Вячеслав Фатин рассказал РИА Новости о том, когда будет новый поток РИА Новости, 31.08.2025

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Начальник Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД РФ Вячеслав Фатин рассказал РИА Новости о том, когда будет новый поток программы переподготовки ветеранов СВО. "На текущий момент мы провели уже два потока программы переподготовки ветеранов СВО в Одинцовском филиале МГИМО. Их успешно окончили 32 ветерана", - поделился он. По словам Фатина, "речь идёт о программе дополнительного профессионального образования "Управление городской инфраструктурой и развитием территорий", выпускники которой могут впоследствии заниматься управлением региональным и городским хозяйством на самых разных уровнях". "Работу по организации очередного, третьего потока обучения, мы уже начали совместно с МГИМО и Государственным фондом "Защитники Отечества". Предполагается, что она стартует в январе следующего года", - заключил Фатин. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

