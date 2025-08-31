Рейтинг@Mail.ru
Умер народный артист России Вячеслав Вершинин
Культура
 
16:58 31.08.2025 (обновлено: 17:46 31.08.2025)
Умер народный артист России Вячеслав Вершинин
Умер народный артист России Вячеслав Вершинин - РИА Новости, 31.08.2025
Умер народный артист России Вячеслав Вершинин
Умер народный артист России, заслуженный артист Северной Осетии — Алании Вячеслав Вершинин, сообщил глава региона Сергей Меняйло в Telegram. РИА Новости, 31.08.2025
ПЯТИГОРСК, 31 авг – РИА Новости. Умер народный артист России, заслуженный артист Северной Осетии — Алании Вячеслав Вершинин, сообщил глава региона Сергей Меняйло в Telegram. &quot;Ушел из жизни легендарный мастер осетинской сцены — Вячеслав Вершинин, народный артист России, заслуженный артист РСО — Алания, лауреат Государственной премии имени Коста Хетагурова. Мои глубокие соболезнования родным и близким Вячеслава Григорьевича. Светлая память&quot;, — написал он.Вершинин почти 60 лет служил в Академическом русском театре имени Евгения Вахтангова и воплотил на сцене более 200 образов.Меняйло добавил, что артист умел дарить настоящие эмоции зрителям, выступая на сцене, а для своих коллег был верным другом и наставником.Вячеслав Вершинин родился 19 января 1942 года в городе Токмак в Киргизии, куда его мать уехала в эвакуацию после начала войны. В 20 лет он поступил в Театральную студию при Харьковском академическом театре имени Тараса Шевченко, а затем работал в Смоленском драматическом театре. С 1967 года жил во Владикавказе.
Умер народный артист России Вячеслав Вершинин

Умер народный артист России, заслуженный артист РСО — Алании Вячеслав Вершинин

ПЯТИГОРСК, 31 авг – РИА Новости. Умер народный артист России, заслуженный артист Северной Осетии — Алании Вячеслав Вершинин, сообщил глава региона Сергей Меняйло в Telegram.
"Ушел из жизни легендарный мастер осетинской сцены — Вячеслав Вершинин, народный артист России, заслуженный артист РСО — Алания, лауреат Государственной премии имени Коста Хетагурова. Мои глубокие соболезнования родным и близким Вячеслава Григорьевича. Светлая память", — написал он.

Вершинин почти 60 лет служил в Академическом русском театре имени Евгения Вахтангова и воплотил на сцене более 200 образов.
Меняйло добавил, что артист умел дарить настоящие эмоции зрителям, выступая на сцене, а для своих коллег был верным другом и наставником.
Вячеслав Вершинин родился 19 января 1942 года в городе Токмак в Киргизии, куда его мать уехала в эвакуацию после начала войны. В 20 лет он поступил в Театральную студию при Харьковском академическом театре имени Тараса Шевченко, а затем работал в Смоленском драматическом театре. С 1967 года жил во Владикавказе.
 
КультураРоссияСергей МеняйлоЕвгений ВахтанговНовости культурыРеспублика Северная Осетия - АланияВячеслав Вершинин (артист)
 
 
