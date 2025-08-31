https://ria.ru/20250831/vershinin-2038678579.html

Умер народный артист России Вячеслав Вершинин

Умер народный артист России, заслуженный артист Северной Осетии — Алании Вячеслав Вершинин, сообщил глава региона Сергей Меняйло в Telegram. РИА Новости, 31.08.2025

ПЯТИГОРСК, 31 авг – РИА Новости. Умер народный артист России, заслуженный артист Северной Осетии — Алании Вячеслав Вершинин, сообщил глава региона Сергей Меняйло в Telegram. "Ушел из жизни легендарный мастер осетинской сцены — Вячеслав Вершинин, народный артист России, заслуженный артист РСО — Алания, лауреат Государственной премии имени Коста Хетагурова. Мои глубокие соболезнования родным и близким Вячеслава Григорьевича. Светлая память", — написал он.Вершинин почти 60 лет служил в Академическом русском театре имени Евгения Вахтангова и воплотил на сцене более 200 образов.Меняйло добавил, что артист умел дарить настоящие эмоции зрителям, выступая на сцене, а для своих коллег был верным другом и наставником.Вячеслав Вершинин родился 19 января 1942 года в городе Токмак в Киргизии, куда его мать уехала в эвакуацию после начала войны. В 20 лет он поступил в Театральную студию при Харьковском академическом театре имени Тараса Шевченко, а затем работал в Смоленском драматическом театре. С 1967 года жил во Владикавказе.

