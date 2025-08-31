https://ria.ru/20250831/venesuela-2038624095.html

Мадуро назвал вступление венесуэльцев в ряды ополчения примером патриотизма

2025-08-31T09:07:00+03:00

МЕХИКО, 31 авг — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал массовое вступление жителей страны в ряды ополченцев примером патриотизма."Поздравляю героический народ Венесуэлы с его массовым и образцовым участием во второй кампании призыва в рамках национального плана суверенитета и мира "Симон Боливар" — это акт, который подтверждает верность делу всеобъемлющей защиты страны. Дух Боливара живет в каждом рабочем и рыбаке, которые сегодня мужественно откликаются на призыв Родины", — написал он в Telegram-канале.Президент в воскресном обращении отметил сплоченность венесуэльцев на фоне агрессивных заявлений со стороны США.Обострение между США и Венесуэлой

