Мадуро назвал вступление венесуэльцев в ряды ополчения примером патриотизма

Мадуро назвал массовый призыв в ряды Боливарианской милиции примером патриотизма
МЕХИКО, 31 авг — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал массовое вступление жителей страны в ряды ополченцев примером патриотизма.
"Поздравляю героический народ Венесуэлы с его массовым и образцовым участием во второй кампании призыва в рамках национального плана суверенитета и мира "Симон Боливар" — это акт, который подтверждает верность делу всеобъемлющей защиты страны. Дух Боливара живет в каждом рабочем и рыбаке, которые сегодня мужественно откликаются на призыв Родины", — написал он в Telegram-канале.
Мадуро в понедельник объявил о продлении на пятницу и субботу кампании по переписи и зачислению в ряды Боливарианской милиции, которая в прошлые выходные собрала множество добровольцев. Он назвал эту акцию частью плана защиты суверенитета, который предполагает укрепление сил территориальной обороны и противодействие внешним угрозам.
Президент в воскресном обращении отметил сплоченность венесуэльцев на фоне агрессивных заявлений со стороны США.
Обострение между США и Венесуэлой
- Кампания в латиноамериканской стране проходит на фоне обострения риторики со стороны Штатов. Так, Вашингтон объявил награду за арест Мадуро.
- Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила 19 августа, что президент Дональд Трамп готов задействовать все средства для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле.
- Заявление было сделано после отправки к берегам страны американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку, на борту которых, предположительно, находятся четыре тысячи морпехов.
- В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского региона.
- На этом фоне Россия, Китай, Иран и страны Боливарианского альянса подтвердили поддержку Венесуэлы и призвали уважать международное право и территориальную целостность государства.
