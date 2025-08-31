Рейтинг@Mail.ru
Мадуро назвал вступление венесуэльцев в ряды ополчения примером патриотизма - РИА Новости, 31.08.2025
09:07 31.08.2025 (обновлено: 09:52 31.08.2025)
Мадуро назвал вступление венесуэльцев в ряды ополчения примером патриотизма
Мадуро назвал вступление венесуэльцев в ряды ополчения примером патриотизма - РИА Новости, 31.08.2025
Мадуро назвал вступление венесуэльцев в ряды ополчения примером патриотизма
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал массовое вступление жителей страны в ряды ополченцев примером патриотизма. РИА Новости, 31.08.2025
в мире
венесуэла
сша
каракас
николас мадуро
дональд трамп
МЕХИКО, 31 авг — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал массовое вступление жителей страны в ряды ополченцев примером патриотизма."Поздравляю героический народ Венесуэлы с его массовым и образцовым участием во второй кампании призыва в рамках национального плана суверенитета и мира "Симон Боливар" — это акт, который подтверждает верность делу всеобъемлющей защиты страны. Дух Боливара живет в каждом рабочем и рыбаке, которые сегодня мужественно откликаются на призыв Родины", — написал он в Telegram-канале.Президент в воскресном обращении отметил сплоченность венесуэльцев на фоне агрессивных заявлений со стороны США.Обострение между США и Венесуэлой
венесуэла
сша
каракас
2025
Мадуро назвал вступление венесуэльцев в ряды ополчения примером патриотизма

МЕХИКО, 31 авг — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал массовое вступление жителей страны в ряды ополченцев примером патриотизма.
"Поздравляю героический народ Венесуэлы с его массовым и образцовым участием во второй кампании призыва в рамках национального плана суверенитета и мира "Симон Боливар" — это акт, который подтверждает верность делу всеобъемлющей защиты страны. Дух Боливара живет в каждом рабочем и рыбаке, которые сегодня мужественно откликаются на призыв Родины", — написал он в Telegram-канале.
Мадуро в понедельник объявил о продлении на пятницу и субботу кампании по переписи и зачислению в ряды Боливарианской милиции, которая в прошлые выходные собрала множество добровольцев. Он назвал эту акцию частью плана защиты суверенитета, который предполагает укрепление сил территориальной обороны и противодействие внешним угрозам.

Президент в воскресном обращении отметил сплоченность венесуэльцев на фоне агрессивных заявлений со стороны США.
Обострение между США и Венесуэлой

  • Кампания в латиноамериканской стране проходит на фоне обострения риторики со стороны Штатов. Так, Вашингтон объявил награду за арест Мадуро.
  • Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила 19 августа, что президент Дональд Трамп готов задействовать все средства для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле.
  • Заявление было сделано после отправки к берегам страны американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку, на борту которых, предположительно, находятся четыре тысячи морпехов.
  • В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского региона.
  • На этом фоне Россия, Китай, Иран и страны Боливарианского альянса подтвердили поддержку Венесуэлы и призвали уважать международное право и территориальную целостность государства.
