https://ria.ru/20250831/ural-2038626864.html

На Урале выясняют обстоятельства нападения на девочку в поезде из Анапы

На Урале выясняют обстоятельства нападения на девочку в поезде из Анапы - РИА Новости, 31.08.2025

На Урале выясняют обстоятельства нападения на девочку в поезде из Анапы

Министерство образования Свердловской области выясняет обстоятельства инцидента, случившегося в поезде из Анапы в Екатеринбург, где во время поездки... РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T09:38:00+03:00

2025-08-31T09:38:00+03:00

2025-08-31T10:05:00+03:00

происшествия

екатеринбург

свердловская область

анапа

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569604987_0:26:2600:1488_1920x0_80_0_0_87c37e9ccef5693e57d9241235dab753.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 авг – РИА Новости. Министерство образования Свердловской области выясняет обстоятельства инцидента, случившегося в поезде из Анапы в Екатеринбург, где во время поездки сопровождающая вылила на одну из девочек воду из бутылки, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Министерство образования региона выясняет обстоятельства инцидента, произошедшего в вагоне. Женщина на видео действительно является сопровождающей, которая нанята на период поездки и не является педагогом. Каждую организованную группу сопровождают сотрудники полиции, ими составлен акт по произошедшей ситуации", – сказали агентству в ведомстве.Там отметили, что по возвращению поезда в Екатеринбург будет проводиться дополнительная проверка действий сопровождающего лица и приняты соответствующие решения.Как добавили в СК РФ, глава ведомства поручил организовать проверку в связи с информацией о противоправных действиях в отношении ребенка в поезде, следовавшем из Анапы в Екатеринбург."В СМИ размещена видеозапись, на которой зафиксированы противоправные действия женщины, сопровождавшей в поезде группу детей, в отношении одной из несовершеннолетних. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Александру Перепелицыну организовать проверку и представить доклад", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250825/poezd-2037490490.html

екатеринбург

свердловская область

анапа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, екатеринбург, свердловская область, анапа, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия