На Урале выясняют обстоятельства нападения на девочку в поезде из Анапы - РИА Новости, 31.08.2025
09:38 31.08.2025 (обновлено: 10:05 31.08.2025)
На Урале выясняют обстоятельства нападения на девочку в поезде из Анапы
На Урале выясняют обстоятельства нападения на девочку в поезде из Анапы - РИА Новости, 31.08.2025
На Урале выясняют обстоятельства нападения на девочку в поезде из Анапы
Министерство образования Свердловской области выясняет обстоятельства инцидента, случившегося в поезде из Анапы в Екатеринбург, где во время поездки... РИА Новости, 31.08.2025
На Урале выясняют обстоятельства нападения на девочку в поезде из Анапы

Власти выясняют, зачем сопровождающая напала на девочку в поезде из Анапы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПассажирский поезд
Пассажирский поезд - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Пассажирский поезд. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 авг – РИА Новости. Министерство образования Свердловской области выясняет обстоятельства инцидента, случившегося в поезде из Анапы в Екатеринбург, где во время поездки сопровождающая вылила на одну из девочек воду из бутылки, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Министерство образования региона выясняет обстоятельства инцидента, произошедшего в вагоне. Женщина на видео действительно является сопровождающей, которая нанята на период поездки и не является педагогом. Каждую организованную группу сопровождают сотрудники полиции, ими составлен акт по произошедшей ситуации", – сказали агентству в ведомстве.
Там отметили, что по возвращению поезда в Екатеринбург будет проводиться дополнительная проверка действий сопровождающего лица и приняты соответствующие решения.
Как добавили в СК РФ, глава ведомства поручил организовать проверку в связи с информацией о противоправных действиях в отношении ребенка в поезде, следовавшем из Анапы в Екатеринбург.
"В СМИ размещена видеозапись, на которой зафиксированы противоправные действия женщины, сопровождавшей в поезде группу детей, в отношении одной из несовершеннолетних. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Александру Перепелицыну организовать проверку и представить доклад", – говорится в сообщении.
