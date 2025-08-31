https://ria.ru/20250831/ural-2038626864.html
На Урале выясняют обстоятельства нападения на девочку в поезде из Анапы
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 авг – РИА Новости. Министерство образования Свердловской области выясняет обстоятельства инцидента, случившегося в поезде из Анапы в Екатеринбург, где во время поездки сопровождающая вылила на одну из девочек воду из бутылки, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Министерство образования региона выясняет обстоятельства инцидента, произошедшего в вагоне. Женщина на видео действительно является сопровождающей, которая нанята на период поездки и не является педагогом. Каждую организованную группу сопровождают сотрудники полиции, ими составлен акт по произошедшей ситуации", – сказали агентству в ведомстве.Там отметили, что по возвращению поезда в Екатеринбург будет проводиться дополнительная проверка действий сопровождающего лица и приняты соответствующие решения.Как добавили в СК РФ, глава ведомства поручил организовать проверку в связи с информацией о противоправных действиях в отношении ребенка в поезде, следовавшем из Анапы в Екатеринбург."В СМИ размещена видеозапись, на которой зафиксированы противоправные действия женщины, сопровождавшей в поезде группу детей, в отношении одной из несовершеннолетних. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Александру Перепелицыну организовать проверку и представить доклад", – говорится в сообщении.
