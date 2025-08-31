Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, сколько украинцев выступают за прекращение боев - РИА Новости, 31.08.2025
16:00 31.08.2025
Опрос показал, сколько украинцев выступают за прекращение боев
Опрос показал, сколько украинцев выступают за прекращение боев - РИА Новости, 31.08.2025
Опрос показал, сколько украинцев выступают за прекращение боев
Большинство жителей Украины выступают за прекращение боев и поиск компромисса на переговорах, свидетельствуют результаты опроса, проведенного украинской... РИА Новости, 31.08.2025
в мире
республика крым
украина
донбасс
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Большинство жителей Украины выступают за прекращение боев и поиск компромисса на переговорах, свидетельствуют результаты опроса, проведенного украинской социологической группой "Рейтинг". Исследование проводилось методом телефонных интервью с 21 по 23 августа. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов. Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,5%. Отвечая на вопрос, "какой сценарий развития событий касаемо войны вы поддерживаете", 59% опрошенных выбрали вариант "прекращение боев и поиск компромисса на переговорах". В то же время 20% считают, что нужно "воевать до возвращения Крыма и Донбасса", 13% - что нужно "воевать до возвращения границ по состоянию на 23 февраля 2024 года". Еще по 4% опрошенных затруднились ответить и выбрали другое. При этом количество тех, кто выступает за прекращение боев, с февраля 2023 года увеличилось на 47 процентных пунктов, а количество выступающих за продолжение боев до возвращения Крыма и Донбасса уменьшилось на 53 процентных пункта. Компания Gallup в начале августа опубликовала опрос, согласно которому почти 70% украинцев поддерживают прекращение конфликта путем переговоров.
республика крым
украина
донбасс
в мире, республика крым, украина, донбасс
В мире, Республика Крым, Украина, Донбасс
Опрос показал, сколько украинцев выступают за прекращение боев

Опрос: 59% опрошенных украинцев выступают за прекращение боев

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Большинство жителей Украины выступают за прекращение боев и поиск компромисса на переговорах, свидетельствуют результаты опроса, проведенного украинской социологической группой "Рейтинг".
Исследование проводилось методом телефонных интервью с 21 по 23 августа. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов. Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,5%.
Отвечая на вопрос, "какой сценарий развития событий касаемо войны вы поддерживаете", 59% опрошенных выбрали вариант "прекращение боев и поиск компромисса на переговорах". В то же время 20% считают, что нужно "воевать до возвращения Крыма и Донбасса", 13% - что нужно "воевать до возвращения границ по состоянию на 23 февраля 2024 года". Еще по 4% опрошенных затруднились ответить и выбрали другое. При этом количество тех, кто выступает за прекращение боев, с февраля 2023 года увеличилось на 47 процентных пунктов, а количество выступающих за продолжение боев до возвращения Крыма и Донбасса уменьшилось на 53 процентных пункта.
Компания Gallup в начале августа опубликовала опрос, согласно которому почти 70% украинцев поддерживают прекращение конфликта путем переговоров.
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Опрос показал отношение немцев к отказу Украины от территорий
27 августа, 23:56
 
В мире, Республика Крым, Украина, Донбасс
 
 
