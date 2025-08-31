https://ria.ru/20250831/ukraina-2038670355.html

Опрос показал, сколько украинцев выступают за прекращение боев

республика крым

украина

донбасс

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Большинство жителей Украины выступают за прекращение боев и поиск компромисса на переговорах, свидетельствуют результаты опроса, проведенного украинской социологической группой "Рейтинг". Исследование проводилось методом телефонных интервью с 21 по 23 августа. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов. Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,5%. Отвечая на вопрос, "какой сценарий развития событий касаемо войны вы поддерживаете", 59% опрошенных выбрали вариант "прекращение боев и поиск компромисса на переговорах". В то же время 20% считают, что нужно "воевать до возвращения Крыма и Донбасса", 13% - что нужно "воевать до возвращения границ по состоянию на 23 февраля 2024 года". Еще по 4% опрошенных затруднились ответить и выбрали другое. При этом количество тех, кто выступает за прекращение боев, с февраля 2023 года увеличилось на 47 процентных пунктов, а количество выступающих за продолжение боев до возвращения Крыма и Донбасса уменьшилось на 53 процентных пункта. Компания Gallup в начале августа опубликовала опрос, согласно которому почти 70% украинцев поддерживают прекращение конфликта путем переговоров.

