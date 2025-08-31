В Нидерландах выступили против отправки военнослужащих на Украину
Партия FvD обещает, что нидерландская молодежь не будет воевать на Украине
Флаг Нидерландов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГААГА, 31 авг - РИА Новости. Крайне правая нидерландская партия "Форум за демократию" (FvD) обещает своим избирателям, что нидерландская молодежь не будет воевать на Украине, соответствующее заявление содержится в ее предвыборной программе.
"Ни при каких обстоятельствах обязательная военная служба (в Нидерландах - ред.) не должна быть восстановлена. Нидерландская молодёжь не будет воевать на Украине", - говорится в программе, опубликованной на сайте партии.
В Нидерландах призвали Запад прекратить войну с Россией
11 февраля, 15:06
Призыв на службу в армию Нидерландов прекратился с 1 мая 1997 года, тогда Вооруженные силы королевства были переведены на контрактную основу. Однако в исключительных обстоятельствах, таких как угроза войны, нидерландское правительство может вернуть службу по призыву. Ежегодно всем молодым людям в возрасте 17 лет приходят письма, в которых их призывают присоединиться к армии.
Президент США Дональд Трамп ранее говорил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. При этом в МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией.
Премьер Нидерландов Дик Схоф 3 июня обратился к королю с прошением об отставке кабмина после решения лидера Партии свободы (PVV) Герта Вилдерса выйти из правящей коалиции. Король Нидерландов Виллем-Александр принял отставку министров из Партии свободы, а остальных попросил продолжать работу. Вилдерс решил выйти из коалиции, так как ее члены не поддержали его новый план по ужесточению миграционной политики.
Кабмин Нидерландов после этого назначил проведение досрочных выборов в парламент на 29 октября.
В конце августа правящую коалицию также покинули министры и госсекретари из партии "Новый общественный договор" (NSC) после неудавшейся попытки согласовать с остальными членами кабмина новые меры в отношении Израиля из-за ухудшения ситуации в Газе.
Временный кабмин теперь состоит только из двух партий - Народной партии за свободу и демократию (VVD) и "Фермерско-гражданского движения" (BBB).