https://ria.ru/20250831/ukraina-2038648969.html

На Украине священника УПЦ мобилизовали прямо на кладбище

На Украине священника УПЦ мобилизовали прямо на кладбище - РИА Новости, 31.08.2025

На Украине священника УПЦ мобилизовали прямо на кладбище

Сотрудники военкомата мобилизовали священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) прямо на кладбище, где тот отпевал погибшего, сообщил Союз... РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T13:18:00+03:00

2025-08-31T13:18:00+03:00

2025-08-31T13:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

дубенский район

ровненская область

артем дмитрук

украинская православная церковь

служба безопасности украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034458313_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_0be53feffc9f27046cf9341e8f27ffe1.jpg

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Сотрудники военкомата мобилизовали священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) прямо на кладбище, где тот отпевал погибшего, сообщил Союз православных журналистов. Как говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Союза православных журналистов, в селе Пирятин Дубенского района Ровненской области "сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) забрали протоиерея Владимира Главацкого с кладбища, где священник отпевал" военного. По информации союза, Главацкий уже находится на учебном полигоне. В последнее время появляется все больше сообщений о мобилизации на Украине священнослужителей УПЦ. Союз православных журналистов 25 августа сообщал, сотрудники военкомата задержали многодетного священника УПЦ Богдана Матвиева во время крестного хода в городе Почаев в Тернопольской области. В начале августа сообщалось о задержании сотрудниками военкомата двоих священнослужителей Сарненской епархии. Выехавший с Украины депутат Рады Артем Дмитрук 8 августа заявил о похищении сотрудниками военкомата и СБУ двух священников Украинской православной церкви в Харькове. Подобные случаи были и в других регионах Украины. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений УПЦ - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях - в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов Украинской православной церкви были силой захвачены раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.

https://ria.ru/20250825/ukraina-2037559405.html

https://ria.ru/20250831/ukraina-2038603896.html

украина

дубенский район

ровненская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, дубенский район, ровненская область, артем дмитрук, украинская православная церковь, служба безопасности украины