На Украине священника УПЦ мобилизовали прямо на кладбище
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
13:18 31.08.2025
На Украине священника УПЦ мобилизовали прямо на кладбище
На Украине священника УПЦ мобилизовали прямо на кладбище
На Украине священника УПЦ мобилизовали прямо на кладбище
Сотрудники военкомата мобилизовали священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) прямо на кладбище, где тот отпевал погибшего, сообщил Союз... РИА Новости, 31.08.2025
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Сотрудники военкомата мобилизовали священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) прямо на кладбище, где тот отпевал погибшего, сообщил Союз православных журналистов. Как говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Союза православных журналистов, в селе Пирятин Дубенского района Ровненской области "сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) забрали протоиерея Владимира Главацкого с кладбища, где священник отпевал" военного. По информации союза, Главацкий уже находится на учебном полигоне. В последнее время появляется все больше сообщений о мобилизации на Украине священнослужителей УПЦ. Союз православных журналистов 25 августа сообщал, сотрудники военкомата задержали многодетного священника УПЦ Богдана Матвиева во время крестного хода в городе Почаев в Тернопольской области. В начале августа сообщалось о задержании сотрудниками военкомата двоих священнослужителей Сарненской епархии. Выехавший с Украины депутат Рады Артем Дмитрук 8 августа заявил о похищении сотрудниками военкомата и СБУ двух священников Украинской православной церкви в Харькове. Подобные случаи были и в других регионах Украины. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений УПЦ - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях - в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов Украинской православной церкви были силой захвачены раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
На Украине священника УПЦ мобилизовали прямо на кладбище

Священника УПЦ мобилизовали прямо на кладбище во время отпевания погибшего

Автомобиль полиции Украины во Львове
Автомобиль полиции Украины во Львове. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Сотрудники военкомата мобилизовали священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) прямо на кладбище, где тот отпевал погибшего, сообщил Союз православных журналистов.
Как говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Союза православных журналистов, в селе Пирятин Дубенского района Ровненской области "сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) забрали протоиерея Владимира Главацкого с кладбища, где священник отпевал" военного.
На Украине священника УПЦ задержали во время крестного хода
25 августа, 23:11
25 августа, 23:11
По информации союза, Главацкий уже находится на учебном полигоне.
В последнее время появляется все больше сообщений о мобилизации на Украине священнослужителей УПЦ. Союз православных журналистов 25 августа сообщал, сотрудники военкомата задержали многодетного священника УПЦ Богдана Матвиева во время крестного хода в городе Почаев в Тернопольской области. В начале августа сообщалось о задержании сотрудниками военкомата двоих священнослужителей Сарненской епархии. Выехавший с Украины депутат Рады Артем Дмитрук 8 августа заявил о похищении сотрудниками военкомата и СБУ двух священников Украинской православной церкви в Харькове. Подобные случаи были и в других регионах Украины.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений УПЦ - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях - в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов Украинской православной церкви были силой захвачены раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
На Украине граждан привлекают к ловле спрятавшихся от мобилизации
Вчера, 03:04
Вчера, 03:04
 
