СМИ узнали об изменении плана Германии в отношении Украины
Bild: Германия больше не собирается посылать свои войска на Украину
Немецкие военнослужащие
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Германия больше не собирается посылать свои войска на Украину, пишет Bild.
Издание объясняет это тем, что Берлин не верит в скорую встречу президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского. Также нет понимания какие именно гарантии безопасности может дать глава Белого дома Дональд Трамп, указывается в статье.
"Но даже в случае, если оружие замолчит и между Россией и Украиной будет достигнуто соглашение, правительство намерено обеспечить гарантию безопасности в первую очередь деньгами. В правительственных кругах сомневаются в том, будет ли вообще развернуто размещение западных солдат, особенно после отказа Трампа участвовать в этом", — добавляет издание.
Позиция правительства Германии может измениться только при условии каких-либо действий со стороны Трампа или завершения конфликта, однако власти пока не видят никаких признаков этого, уточняет газета.
Трамп ранее говорил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. При этом хозяин Белого дома пообещал, что во время его президентства американских войск там не будет. В МИД России, в свою очередь, заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией.
