https://ria.ru/20250831/ukraina-2038648636.html

СМИ узнали об изменении плана Германии в отношении Украины

СМИ узнали об изменении плана Германии в отношении Украины - РИА Новости, 31.08.2025

СМИ узнали об изменении плана Германии в отношении Украины

Германия больше не собирается посылать свои войска на Украину, пишет Bild. Издание объясняет это тем, что Берлин не верит в скорую встречу президента России... РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T13:13:00+03:00

2025-08-31T13:13:00+03:00

2025-08-31T13:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

германия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002933907_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_d6d3dfce53ae957188fedcffc4efa559.jpg

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Германия больше не собирается посылать свои войска на Украину, пишет Bild. Издание объясняет это тем, что Берлин не верит в скорую встречу президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского. Также нет понимания какие именно гарантии безопасности может дать глава Белого дома Дональд Трамп, указывается в статье. "Но даже в случае, если оружие замолчит и между Россией и Украиной будет достигнуто соглашение, правительство намерено обеспечить гарантию безопасности в первую очередь деньгами. В правительственных кругах сомневаются в том, будет ли вообще развернуто размещение западных солдат, особенно после отказа Трампа участвовать в этом", — добавляет издание. Позиция правительства Германии может измениться только при условии каких-либо действий со стороны Трампа или завершения конфликта, однако власти пока не видят никаких признаков этого, уточняет газета.Трамп ранее говорил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. При этом хозяин Белого дома пообещал, что во время его президентства американских войск там не будет. В МИД России, в свою очередь, заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией.

https://ria.ru/20250831/merts-2038644289.html

https://ria.ru/20250831/filippo-2038632640.html

украина

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, германия, россия