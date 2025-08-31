Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали об изменении плана Германии в отношении Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:13 31.08.2025 (обновлено: 13:19 31.08.2025)
СМИ узнали об изменении плана Германии в отношении Украины
Германия больше не собирается посылать свои войска на Украину, пишет Bild. Издание объясняет это тем, что Берлин не верит в скорую встречу президента России... РИА Новости, 31.08.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
россия
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Германия больше не собирается посылать свои войска на Украину, пишет Bild. Издание объясняет это тем, что Берлин не верит в скорую встречу президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского. Также нет понимания какие именно гарантии безопасности может дать глава Белого дома Дональд Трамп, указывается в статье. "Но даже в случае, если оружие замолчит и между Россией и Украиной будет достигнуто соглашение, правительство намерено обеспечить гарантию безопасности в первую очередь деньгами. В правительственных кругах сомневаются в том, будет ли вообще развернуто размещение западных солдат, особенно после отказа Трампа участвовать в этом", — добавляет издание. Позиция правительства Германии может измениться только при условии каких-либо действий со стороны Трампа или завершения конфликта, однако власти пока не видят никаких признаков этого, уточняет газета.Трамп ранее говорил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. При этом хозяин Белого дома пообещал, что во время его президентства американских войск там не будет. В МИД России, в свою очередь, заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией.
украина
германия
россия
в мире, украина, германия, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Россия
© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие военнослужащие
Немецкие военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Германия больше не собирается посылать свои войска на Украину, пишет Bild.

Издание объясняет это тем, что Берлин не верит в скорую встречу президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского. Также нет понимания какие именно гарантии безопасности может дать глава Белого дома Дональд Трамп, указывается в статье.
"Но даже в случае, если оружие замолчит и между Россией и Украиной будет достигнуто соглашение, правительство намерено обеспечить гарантию безопасности в первую очередь деньгами. В правительственных кругах сомневаются в том, будет ли вообще развернуто размещение западных солдат, особенно после отказа Трампа участвовать в этом", — добавляет издание.

Позиция правительства Германии может измениться только при условии каких-либо действий со стороны Трампа или завершения конфликта, однако власти пока не видят никаких признаков этого, уточняет газета.

Трамп ранее говорил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. При этом хозяин Белого дома пообещал, что во время его президентства американских войск там не будет. В МИД России, в свою очередь, заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияРоссия
 
 
