https://ria.ru/20250831/ukraina-2038643840.html
В Чернигове прогремел взрыв
В Чернигове прогремел взрыв - РИА Новости, 31.08.2025
В Чернигове прогремел взрыв
Взрыв прогремел в городе Чернигов, сообщил украинский телеканал "24 канал". РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T12:33:00+03:00
2025-08-31T12:33:00+03:00
2025-08-31T12:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
чернигов
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_cda57b6a80cdfb7f997f5e4ee5f73066.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Чернигов, сообщил украинский телеканал "24 канал". "В Чернигове взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
чернигов
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_de981466415938ed0837038f50fca02e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чернигов, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Чернигов, Россия, Вооруженные силы Украины