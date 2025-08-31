https://ria.ru/20250831/ukraina-2038634049.html
В украинском Нежине повреждено предприятие критической инфраструктуры
В украинском Нежине повреждено предприятие критической инфраструктуры
В украинском Нежине повреждено предприятие критической инфраструктуры
Одно из предприятий критической инфраструктуры повреждено в Нежине Черниговской области на Украине, утверждает украинский телеканал "Общественное", ссылаясь на... РИА Новости, 31.08.2025
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Одно из предприятий критической инфраструктуры повреждено в Нежине Черниговской области на Украине, утверждает украинский телеканал "Общественное", ссылаясь на городские власти. По информации телеканала в городе было повреждено "одно из предприятий критической инфраструктуры". "В результате в городе пока нет воды и света", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Общественного".
В украинском Нежине повреждено предприятие критической инфраструктуры
