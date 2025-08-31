https://ria.ru/20250831/ukraina-2038626169.html

Европейцы начали понимать, что надо сделать с Украиной, пишут СМИ

Европейцы начали понимать, что надо сделать с Украиной, пишут СМИ - РИА Новости, 31.08.2025

Европейцы начали понимать, что надо сделать с Украиной, пишут СМИ

Украина стала представлять серьезную угрозу для соседних стран, а их население начинает понимать необходимость смены неонацистского режима в Киеве, пишет... РИА Новости, 31.08.2025

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Украина стала представлять серьезную угрозу для соседних стран, а их население начинает понимать необходимость смены неонацистского режима в Киеве, пишет Strategic Culture."В то время как Запад продолжает настаивать на поддержке киевского режима, соседние страны, такие как Венгрия и Польша, демонстрируют растущую усталость от радикальной и экстремистской позиции Украины. Суровая реальность показывает, что украинское правительство, отнюдь не являясь надежным партнером для Европы, превратилось в угрозу региональной стабильности и безопасности народов, проживающих вдоль границ конфликта", — говорится в публикации.В качестве примера враждебности со стороны Киева издание приводит недавние атаки на нефтепровод "Дружба", имеющий важное значение для энергетической безопасности Венгрии и Словакии. Также отмечается недовольство Варшавы ростом националистического экстремизма и реабилитацией бандеровщины на Украине."Единственное верное решение, которое начинает осознавать большинство населения этих стран, — это демонтаж неонацистского режима в Киеве. Это законная цель, достижимая посредством денацификации, за которую выступает Россия. Без этого мир и стабильность в Европе будут постоянно находиться под угрозой", — заключил автор статьи.С начала августа Будапешт трижды сообщал об ударах ВСУ по трубопроводу "Дружба": 13, 18 и 22 августа. Две последние атаки привели к приостановке прокачки российской нефти. Венгрия и Словакия лишились поставок на шесть дней.После произошедшего власти Венгрии и Словакии обратились в Еврокомиссию с просьбой гарантировать их энергетическую безопасность. Однако, как заявил РИА Новости источник в ЕК, там не видят угрозы поставкам топлива в Евросоюз.

