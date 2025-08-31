Рейтинг@Mail.ru
"Уничтожают генофонд": в США заявили о приближении конца Украины - РИА Новости, 31.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:44 31.08.2025
https://ria.ru/20250831/ukraina-2038614071.html
"Уничтожают генофонд": в США заявили о приближении конца Украины
"Уничтожают генофонд": в США заявили о приближении конца Украины - РИА Новости, 31.08.2025
"Уничтожают генофонд": в США заявили о приближении конца Украины
Существуют политические силы на Западе, которые готовы пожертвовать Украиной и ее народом, чтобы не допустить сближения Соединенных Штатов с Россией, заявил... РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T06:44:00+03:00
2025-08-31T06:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
скотт риттер
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2021935020_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_1f5cd9a2348e4b63f392383e86ca2f9b.jpg
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Существуют политические силы на Западе, которые готовы пожертвовать Украиной и ее народом, чтобы не допустить сближения Соединенных Штатов с Россией, заявил отставной офицер разведки морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.“Это просто политическая игра, &lt;…&gt; потому что внутри США и Европы существует огромная оппозиция тех, кто хочет помешать Дональду Трампу наладить отношения с Россией. Эти люди, к сожалению, &lt;…&gt; готовы пожертвовать Украиной, чтобы добиться своего результата. Когда я говорю “пожертвовать”, я говорю буквально: они уничтожают генофонд Украины”, — сказал он.При этом, как считает Риттер, не за горами снижение возраста призыва на Украине до 18 лет, после чего катастрофа будет неизбежна.“Скоро они отправят 18-летних подростков на передовую. Когда они это сделают, наступит конец”, — заявил аналитик.Ранее во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске президент России Владимир Путин назвал украинский народ братским.
https://ria.ru/20250829/ukraina-2038218942.html
https://ria.ru/20250827/ukraina-2037744880.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2021935020_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_642e09f7c8a7d68bcc3602db483abbb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, скотт риттер, дональд трамп, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Скотт Риттер, Дональд Трамп, Владимир Путин
"Уничтожают генофонд": в США заявили о приближении конца Украины

Риттер: на Западе жертвуют Украиной, чтобы не дать США и России сблизиться

© AP Photo / Efrem LukatskyДым над Киевом, Украина. 10 июня 2025
Дым над Киевом, Украина. 10 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Дым над Киевом, Украина. 10 июня 2025. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Существуют политические силы на Западе, которые готовы пожертвовать Украиной и ее народом, чтобы не допустить сближения Соединенных Штатов с Россией, заявил отставной офицер разведки морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
“Это просто политическая игра, <…> потому что внутри США и Европы существует огромная оппозиция тех, кто хочет помешать Дональду Трампу наладить отношения с Россией. Эти люди, к сожалению, <…> готовы пожертвовать Украиной, чтобы добиться своего результата. Когда я говорю “пожертвовать”, я говорю буквально: они уничтожают генофонд Украины”, — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Украина обезглавлена: Зеленского и Залужного теперь закопают вместе
29 августа, 08:00
При этом, как считает Риттер, не за горами снижение возраста призыва на Украине до 18 лет, после чего катастрофа будет неизбежна.
“Скоро они отправят 18-летних подростков на передовую. Когда они это сделают, наступит конец”, — заявил аналитик.
Ранее во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске президент России Владимир Путин назвал украинский народ братским.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
В Киеве и Брюсселе праздник: Россия отказывается от своих требований
27 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАСкотт РиттерДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала