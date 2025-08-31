https://ria.ru/20250831/ukraina-2038614071.html
"Уничтожают генофонд": в США заявили о приближении конца Украины
"Уничтожают генофонд": в США заявили о приближении конца Украины
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Существуют политические силы на Западе, которые готовы пожертвовать Украиной и ее народом, чтобы не допустить сближения Соединенных Штатов с Россией, заявил отставной офицер разведки морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.“Это просто политическая игра, <…> потому что внутри США и Европы существует огромная оппозиция тех, кто хочет помешать Дональду Трампу наладить отношения с Россией. Эти люди, к сожалению, <…> готовы пожертвовать Украиной, чтобы добиться своего результата. Когда я говорю “пожертвовать”, я говорю буквально: они уничтожают генофонд Украины”, — сказал он.При этом, как считает Риттер, не за горами снижение возраста призыва на Украине до 18 лет, после чего катастрофа будет неизбежна.“Скоро они отправят 18-летних подростков на передовую. Когда они это сделают, наступит конец”, — заявил аналитик.Ранее во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске президент России Владимир Путин назвал украинский народ братским.
