На задержанного фигуранта дела о Северных потоках зарегистрирована компания - РИА Новости, 31.08.2025
04:57 31.08.2025
На задержанного фигуранта дела о Северных потоках зарегистрирована компания
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Компания "СПМ-ІНВЕСТ" зарегистрирована на Украине на задержанного ранее фигуранта дела о взрывах на "Северных потоках" Сергея Кузнецова и Аллу Кузнецову, которая, предположительно, является его женой, выяснило РИА Новости. Ранее фигурант дела о подрыве газопроводов "Северный поток", гражданин Украины Сергей Кузнецов на заседании по избранию меры пресечения в суде Болоньи запросил возможность общения по телефону с женой, говорится в постановлении о его аресте, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Номер телефона, указанный для звонка супруге, был прикреплен при регистрации общества с ограниченной ответственностью "СПМ-ІНВЕСТ", руководителями которого числятся Кузнецова Алла Георгиевна и Кузнецов Сергей Иванович. Организация занимается предоставлением в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества. Компания открыта в 2011 году и зарегистрирована на Украине в городе Кропивницкий Кировоградской области по адресу: улица Руслана Слободянюка, дом 227. Решение апелляционного суда Болоньи о помещении под арест содержит подробности прошедшего 22 августа заседания, по итогам которого Кузнецов останется в тюрьме как минимум до 3 сентября, когда будет рассматриваться вопрос о его экстрадиции в Германию. В показаниях на заседании Кузнецов заявил, что у него четверо детей в возрасте от 5 до 21 года, один из них находится на Украине, остальные - в Италии. По его словам, он намеревался отправить сына на учебу в Италию. Ранее в гостинице, где Кузнецов был арестован по запросу ФРГ, сообщили РИА Новости, что его семья покинула место отдыха сразу после операции карабинеров. В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который считается участником диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. Кузнецова задержали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. Суд города Болонья 22 августа подтвердил арест Кузнецова и назначил следующее заседание на 3 сентября. От добровольной выдачи в Германию Кузнецов отказался. Сейчас он находится в тюрьме Римини. Согласно ордеру на международный арест, поступившему в распоряжение РИА Новости, немецкая прокуратура считает Кузнецова координатором диверсии и руководителем команды, осуществившей подрывы. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал тогдашний президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
в мире, германия, россия, сша, сеймур херш, дмитрий песков, джо байден, генеральная прокуратура рф, министерство обороны сша, оон, северный поток, северный поток — 2
В мире, Германия, Россия, США, Сеймур Херш, Дмитрий Песков, Джо Байден, Генеральная прокуратура РФ, Министерство обороны США, ООН, Северный поток, Северный поток — 2
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Компания "СПМ-ІНВЕСТ" зарегистрирована на Украине на задержанного ранее фигуранта дела о взрывах на "Северных потоках" Сергея Кузнецова и Аллу Кузнецову, которая, предположительно, является его женой, выяснило РИА Новости.
Ранее фигурант дела о подрыве газопроводов "Северный поток", гражданин Украины Сергей Кузнецов на заседании по избранию меры пресечения в суде Болоньи запросил возможность общения по телефону с женой, говорится в постановлении о его аресте, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Номер телефона, указанный для звонка супруге, был прикреплен при регистрации общества с ограниченной ответственностью "СПМ-ІНВЕСТ", руководителями которого числятся Кузнецова Алла Георгиевна и Кузнецов Сергей Иванович. Организация занимается предоставлением в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества. Компания открыта в 2011 году и зарегистрирована на Украине в городе Кропивницкий Кировоградской области по адресу: улица Руслана Слободянюка, дом 227.
Решение апелляционного суда Болоньи о помещении под арест содержит подробности прошедшего 22 августа заседания, по итогам которого Кузнецов останется в тюрьме как минимум до 3 сентября, когда будет рассматриваться вопрос о его экстрадиции в Германию. В показаниях на заседании Кузнецов заявил, что у него четверо детей в возрасте от 5 до 21 года, один из них находится на Украине, остальные - в Италии. По его словам, он намеревался отправить сына на учебу в Италию.
Ранее в гостинице, где Кузнецов был арестован по запросу ФРГ, сообщили РИА Новости, что его семья покинула место отдыха сразу после операции карабинеров.
В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который считается участником диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. Кузнецова задержали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей.
Суд города Болонья 22 августа подтвердил арест Кузнецова и назначил следующее заседание на 3 сентября. От добровольной выдачи в Германию Кузнецов отказался. Сейчас он находится в тюрьме Римини. Согласно ордеру на международный арест, поступившему в распоряжение РИА Новости, немецкая прокуратура считает Кузнецова координатором диверсии и руководителем команды, осуществившей подрывы.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал тогдашний президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
