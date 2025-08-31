Военврач рассказал о применении ВСУ запрещенных самораскрывающихся пуль
ВСУ применяют запрещенные Женевской конвенцией самораскрывающиеся пули
© AP Photo / Efrem Lukatsky
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 31 авг - РИА Новости. ВСУ применяют запрещенные Женевской конвенцией "самораскрывающиеся" пули, наносящие повышенные повреждения внутренним органам человека, сообщил РИА Новости командир медицинской роты группировки войск "Днепр" с позывным "Питер".
"Встречались такие ранящие элементы, которые запрещены Женевской конвенцией, это самораскрывающаяся пуля. На ней заведомо сделаны насечки… И раскрывается как розочка, нанося повреждения. Большее повреждение тканей и структур, которые находятся на глубине. Привезли. Обширные дефекты тканей вызывает, во-первых, этот ранящий снаряд. Ничего, спасли человека, отправили его дальше на следующий этап эвакуации", - рассказал военный хирург с позывным "Питер".
По словам медика, такие пули разрывают ткани и сосуды и наносят значительный ущерб человеку через болевой шок.
"Не обязательно, что натовская… Есть и аналоги какие-нибудь. Необязательно, что она натовская, просто запрещенная… Плюс могут сделать саму пулю, а патрон, в котором она будет использоваться уже, как сам патрон имеется ввиду, могут произвести и сами военнослужащие уже ВСУ", - сказал офицер, отвечая на вопрос агентства о вероятном происхождении запрещенного боеприпаса.
