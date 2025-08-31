Рейтинг@Mail.ru
Жители Украины боятся критиковать Зеленского, заявила беженка - РИА Новости, 31.08.2025
03:49 31.08.2025
Жители Украины боятся критиковать Зеленского, заявила беженка
Жители Украины боятся критиковать Зеленского, заявила беженка - РИА Новости, 31.08.2025
Жители Украины боятся критиковать Зеленского, заявила беженка
Жители Украины боятся критиковать Владимира Зеленского за проводимую им политику, сообщила РИА Новости беженка Елена Власова. РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T03:49:00+03:00
2025-08-31T03:49:00+03:00
в мире
украина
красноармейск
донецкая народная республика
владимир зеленский
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Жители Украины боятся критиковать Владимира Зеленского за проводимую им политику, сообщила РИА Новости беженка Елена Власова. Власова с мужем ранее выехали из Красноармейска. В период пребывания на Украине она лечилась в больнице Днепропетровска. Через некоторое время пара приехала в Россию. "Когда я лежала в больнице, я что-то сказала плохое про Зеленского. Я сразу рот закрыла. Мне сказали, как говорится, не трожь - это царь. Замолчала и все", - рассказала собеседница агентства. По словам беженки, многие жители вынуждены скрывать свои взгляды и боятся открыто говорить, кого они поддерживают. Красноармейск (украинское название - Покровск) имеет решающее значение для группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов. Освобождение агломерации позволит российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области.
украина
красноармейск
донецкая народная республика
в мире, украина, красноармейск, донецкая народная республика, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Жители Украины боятся критиковать Зеленского, заявила беженка

Жители Украины боятся критиковать Владимира Зеленского за проводимую им политику

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Жители Украины боятся критиковать Владимира Зеленского за проводимую им политику, сообщила РИА Новости беженка Елена Власова.
Власова с мужем ранее выехали из Красноармейска. В период пребывания на Украине она лечилась в больнице Днепропетровска. Через некоторое время пара приехала в Россию.
"Когда я лежала в больнице, я что-то сказала плохое про Зеленского. Я сразу рот закрыла. Мне сказали, как говорится, не трожь - это царь. Замолчала и все", - рассказала собеседница агентства.
По словам беженки, многие жители вынуждены скрывать свои взгляды и боятся открыто говорить, кого они поддерживают.
Красноармейск (украинское название - Покровск) имеет решающее значение для группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов. Освобождение агломерации позволит российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области.
В мире Украина Красноармейск Донецкая Народная Республика Владимир Зеленский Вооруженные силы Украины
 
 
