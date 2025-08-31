https://ria.ru/20250831/ukraina-2038605606.html
Жители Украины боятся критиковать Зеленского, заявила беженка
Жители Украины боятся критиковать Зеленского, заявила беженка - РИА Новости, 31.08.2025
Жители Украины боятся критиковать Зеленского, заявила беженка
Жители Украины боятся критиковать Владимира Зеленского за проводимую им политику, сообщила РИА Новости беженка Елена Власова. РИА Новости, 31.08.2025
ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Жители Украины боятся критиковать Владимира Зеленского за проводимую им политику, сообщила РИА Новости беженка Елена Власова. Власова с мужем ранее выехали из Красноармейска. В период пребывания на Украине она лечилась в больнице Днепропетровска. Через некоторое время пара приехала в Россию. "Когда я лежала в больнице, я что-то сказала плохое про Зеленского. Я сразу рот закрыла. Мне сказали, как говорится, не трожь - это царь. Замолчала и все", - рассказала собеседница агентства. По словам беженки, многие жители вынуждены скрывать свои взгляды и боятся открыто говорить, кого они поддерживают. Красноармейск (украинское название - Покровск) имеет решающее значение для группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов. Освобождение агломерации позволит российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области.
