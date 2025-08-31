https://ria.ru/20250831/ukraina-2038605606.html

Жители Украины боятся критиковать Зеленского, заявила беженка

Жители Украины боятся критиковать Зеленского, заявила беженка - РИА Новости, 31.08.2025

Жители Украины боятся критиковать Зеленского, заявила беженка

Жители Украины боятся критиковать Владимира Зеленского за проводимую им политику, сообщила РИА Новости беженка Елена Власова. РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T03:49:00+03:00

2025-08-31T03:49:00+03:00

2025-08-31T03:49:00+03:00

в мире

украина

красноармейск

донецкая народная республика

владимир зеленский

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009036371_0:0:5777:3250_1920x0_80_0_0_9ec77f234e6b52771cd29df6f99ca0d4.jpg

ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Жители Украины боятся критиковать Владимира Зеленского за проводимую им политику, сообщила РИА Новости беженка Елена Власова. Власова с мужем ранее выехали из Красноармейска. В период пребывания на Украине она лечилась в больнице Днепропетровска. Через некоторое время пара приехала в Россию. "Когда я лежала в больнице, я что-то сказала плохое про Зеленского. Я сразу рот закрыла. Мне сказали, как говорится, не трожь - это царь. Замолчала и все", - рассказала собеседница агентства. По словам беженки, многие жители вынуждены скрывать свои взгляды и боятся открыто говорить, кого они поддерживают. Красноармейск (украинское название - Покровск) имеет решающее значение для группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов. Освобождение агломерации позволит российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области.

https://ria.ru/20250829/ukraina-2038425646.html

https://ria.ru/20250210/krasnoarmeysk-1998334628.html

украина

красноармейск

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, красноармейск, донецкая народная республика, владимир зеленский, вооруженные силы украины