Историк напомнил об истории политических убийств во Львове

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. История совершенных во Львове резонансных политических убийств и покушений, связанных с украинскими националистами, длится больше века, их список пополнила ликвидация экс-главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия, рассказал РИА Новости историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев. Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был застрелен во Львове в субботу. Стрелявшему удалось скрыться, в городе была объявлена спецоперация "Сирена". "Город Львов уже более столетия является местом резонансных политических убийств и покушений на убийство руками украинских националистов, как своих политических противников, так и собственных сторонников, подозреваемых в предательстве", - сказал Матвеев. Первое резонансное покушение на убийство произошло во Львове 25 сентября 1921 года, когда во время открытия выставки украинский националист Степан Федак открыл стрельбу в "Начальника Государства Польского" Юзефа Пилсудского и Львовского воеводу Казимежа Грабовского. В результате Пилсудский не пострадал, а Грабовский получил пулевое ранение. Суд приговорил Федака к шести годам тюрьмы, но спустя три года поляки освободили его из заключения в обмен на эмиграцию из страны. Федак выехал в Европу, где жил во Франции и Германии. Позже он вернулся на родину, а во время войны с 1943 по 1945 годы служил в дивизии СС "Галичина" и, предположительно, погиб в 1945 году в Берлине. "В дальнейшем украинские националисты провели во Львове ещё серию терактов против польских государственных деятелей. Так, в 1926 году боевики Украинской войсковой организации (предшественницы ОУН – Организации украинских националистов, запрещенной в РФ) Богдан Пыдгайный и Роман Шухевич совершили убийство куратора Львовского школьного округа Станислава Собиньского на Королевской улице, причем в присутствии его жены. Организатором убийства считается краевой комендант УВО Юлиан Головинский. Эта акция стала "боевым крещением" для будущего командующего УПА (Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ) Романа Шухевича. Оба убийцы не были пойманы и так и остались безнаказанными", - добавил Матвеев. После формирования ОУН феврале 1929 года в результате объединения нескольких радикальных националистических организаций, таких как Украинская войсковая организация, Союз украинских фашистов, Союз украинской националистической молодёжи и других, наблюдалось продолжение практики террористической деятельности, в том числе во Львове, тогдашней столице Львовского воеводства Польской Республики, которая включала серию резонансных убийств как инструмента политической борьбы и стратегии радикализации украинского националистического движения, отметил историк. Весной 1930 года польским правоохранительным органам удалось предотвратить запланированный украинскими националистами на 22 апреля террористический акт против советского консульства. Арестованные боевики ОУН были арестованы и осуждены. "В 1932 году сторонниками ОУН ликвидирован комиссар польской полиции Бачинский. 22 октября 1933 года боевик ОУН восемнадцатилетний студент Николай Лемик по указанию руководства организации застрелил сотрудника советской внешней разведки, работавшего во Львове под дипломатическим прикрытием секретаря генерального консульства СССР Андрея Майлова. Жертвой покушения по замыслу вождей ОУН должен был стать генеральный консул СССР, к которому Лемик записался на приём. Однако в тот день приём посетителей вёл секретарь консульства Майлов. Поскольку Лемик не знал консула в лицо, то, войдя в кабинет, он выстрелил в Майлова, а другой советский дипломат получил ранение", - сказал Матвеев. Львовский окружной суд 30 октября того же года приговорил Лемика к смертной казни, замененной, ввиду его молодого возраста, пожизненным заключением. В сентябре 1939 года после нападения Германии на Польшу Лемик сбежал из заключения. После начала Великой Отечественной войны возглавил одну из походных групп бандеровцев - ОУН(б). В октябре 1941 года после объявления о прекращении деятельности ОУН на оккупированной Германией территории Лемик был арестован и расстрелян немецкой службой безопасности в Миргороде. "Очередное убийство во Львове оуновцы совершили 3 мая 1934 года, застрелив в Стрыйском парке города студента Якова Бачинского. Позже, при сравнении пуль и гильз, изъятых с места убийства Бачинского, с пулями и гильзами, найденными 15 июня того же года в Варшаве на месте резонансного убийства министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого, экспертиза установила, что оба эти убийства были совершены из одного и того же револьвера", - добавил эксперт. Следом, 25 июля 1934 года, по постановлению "Революционного трибунала ОУН" боевик Михаил Царь застрелил во Львове подозреваемого в связях с польской полицией директора украинской Львовской академической гимназии Ивана Бабия. "Этот видный деятель украинского национализма являлся сторонником мирного сосуществования украинцев и поляков и противником террора ОУН. В результате "вероотступник" сам стал его жертвой", - отметил Матвеев. По словам историка, кроме вышеперечисленных террористических актов, боевики ОУН в тот период времени во Львове и окрестностях регулярно совершали нападения на банки, почтовые кареты, редакции газет, торговые организации с целью завладения финансовыми средствами. В 1944 году в ходе Великой Отечественной войны Красная армия освободила Западную Украину. Львов в течение нескольких лет после этого был центром террора, развязанного украинскими националистами, ушедшими в подполье, которые убивали представителей советской власти, сотрудников органов госбезопасности и внутренних дел, военных. "В современной Украине Львов продолжил традицию места резонансных политических покушений и убийств", - сказал Матвеев. Так, чуть больше года назад во Львове было совершено покушение на украинскую общественную и политическую деятельницу Ирину Фарион, скандально известную своими антироссийскими высказываниями, напомнил историк. Фарион 19 июля 2024 года выстрелили в висок на одной из улиц Львова, она скончалась в больнице, не приходя в сознание. По подозрению в убийстве был задержан 18-летний Вячеслав Зинченко. "И вот теперь во Львове средь бела дня на улице Академика Ефремова был застрелен бывший руководитель "самообороны майдана", бывший Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, первый заместитель председателя Верховной рады Украины Андрей Парубий", - сказал Матвеев. "Пусть гипотетически, но существовала вероятность, что в случае кардинальных изменений в украинской власти его могли привлечь к уголовной ответственности. Это позволило бы украинскому народу наконец-то узнать правду о событиях на Майдане, включая обстоятельства гибели так называемой "Небесной сотни", а также детали трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, и о стоявших за всем этим западных силах. Теперь этот шанс существенно снижается", - добавил историк. В апреле нынешнего года представитель одесского подпольного движения Stop Grave рассказал РИА Новости, что расследованию трагедии в Доме профсоюзов в Одессе препятствовала специальная группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", созданная по поручительству Андрея Парубия, на тот момент занимавшего пост главы СНБО. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали. Националисты добивали людей, прыгавших из горящего Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, рассказал 2 мая этого года, на 11-ю годовщину трагедии, РИА Новости активист "антимайдана", ставший свидетелем трагедии, Игорь Немодруг. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла в связи с 10-летием трагедии в Одессе, что расследование тех событий киевским режимом превратилось в фарс, но Москва убеждена, что справедливое возмездие рано или поздно настигнет исполнителей и вдохновителей преступления. Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непредотвращении насилия. Суд постановил, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться для предотвращения и остановки насилия и не обеспечили своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в огне. В конце 2019 года экс-боец украинского спецподразделения "Беркут" Павел Аброськин рассказал РИА Новости, что считает Андрея Парубия, занимавшего во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах неформальный пост "коменданта Майдана", виновным в гибели гражданских на площади Независимости в Киеве. По словам Аброськина, в расстреле митингующих также виновны экс-депутат Верховной рады Сергей Пашинский, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов и экс-депутат, лидер националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок. В 2018 году военнослужащая ВСУ, на тот момент депутат Рады Надежда Савченко заявила, что у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Андрей Парубий.

