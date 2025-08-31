Рейтинг@Mail.ru
На Украине граждан привлекают к ловле спрятавшихся от мобилизации - РИА Новости, 31.08.2025
03:04 31.08.2025
На Украине граждан привлекают к ловле спрятавшихся от мобилизации
На Украине граждан привлекают к ловле спрятавшихся от мобилизации
ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы) привлекает гражданских людей к ловле спрятавшихся от мобилизации граждан за получение брони от мобилизации и денег за каждого пойманного, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Первые сообщения приходили из Харькова и из Одессы: молодые спортивные парни, вежливые, завязывают разговор и потихоньку у бабушек выясняют, где живут мужики, которые прячутся от мобилизации. Или гуляют по ТЦ, берут кого-то под наблюдение, потом идет созвон по телефону и внезапно перед человеком возникают несколько тцкашников. Если пробует бежать назад, там его ловит тот самый гражданский, который вел наблюдение. Под присмотром у этих добровольных помощников парковки, рынки, остановки общественного транспорта. Они приезжают с ТЦК во дворы многоэтажек, заранее зная в какие квартиры идти. Звонят в дверь, рассказывают, что они новые соседи и их топит, а рядом с ними, вне поля зрения дверного глазка, стоят тцкашники",- сказал Лебедев. По его словам эти методики широко распространяется по Украине. По последним сведениям, подобные гражданские помощники уже есть и в Кривом Роге. "По свидетельствам украинских граждан, чаще всего подобным занимается криминал. За каждого пойманного они получают свой процент и бронь от самих ТЦК",- отметил Лебедев. В подполье также подчеркнули, что участие гражданских лиц в подобных действиях незаконны, и единственной мотивацией для граждан, причастных к насильственной мобилизации сограждан является собственная выгода и заработок. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт.
украина, харьков, одесса, сергей лебедев, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины, в мире
ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы) привлекает гражданских людей к ловле спрятавшихся от мобилизации граждан за получение брони от мобилизации и денег за каждого пойманного, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Первые сообщения приходили из Харькова и из Одессы: молодые спортивные парни, вежливые, завязывают разговор и потихоньку у бабушек выясняют, где живут мужики, которые прячутся от мобилизации. Или гуляют по ТЦ, берут кого-то под наблюдение, потом идет созвон по телефону и внезапно перед человеком возникают несколько тцкашников. Если пробует бежать назад, там его ловит тот самый гражданский, который вел наблюдение. Под присмотром у этих добровольных помощников парковки, рынки, остановки общественного транспорта. Они приезжают с ТЦК во дворы многоэтажек, заранее зная в какие квартиры идти. Звонят в дверь, рассказывают, что они новые соседи и их топит, а рядом с ними, вне поля зрения дверного глазка, стоят тцкашники",- сказал Лебедев.
По его словам эти методики широко распространяется по Украине. По последним сведениям, подобные гражданские помощники уже есть и в Кривом Роге.
"По свидетельствам украинских граждан, чаще всего подобным занимается криминал. За каждого пойманного они получают свой процент и бронь от самих ТЦК",- отметил Лебедев.
В подполье также подчеркнули, что участие гражданских лиц в подобных действиях незаконны, и единственной мотивацией для граждан, причастных к насильственной мобилизации сограждан является собственная выгода и заработок.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт.
Украина Харьков Одесса Сергей Лебедев Дмитрий Лубинец Вооруженные силы Украины Верховная Рада Украины
 
 
