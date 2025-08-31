https://ria.ru/20250831/ukraina-2038545344.html
Забирайте Украину: "глубинное государство" США встало на сторону России
2025-08-31T08:00:00+03:00
2025-08-31T08:00:00+03:00
2025-08-31T08:01:00+03:00
Когда интернет переполнен железобетонно информированными источниками, которые день и ночь стойко держат свечку на переговорах Путина с мировыми лидерами, имеет смысл для разнообразия на минуту погрузиться в провокационно-безответственные конспирологические теории.На днях американский мозговой центр "Совет по международным отношениям" (CFR) тихонько опубликовал статью под скучным названием "После саммита на Аляске условия мира от Путина остаются неизменными".Главные тезисы статьи:Выводы, к которым подводится читательская аудитория: Россия выдержала беспрецедентное давление коллективного Запада и идет к победе на Украине; надежд на раскол России изнутри нет и не предвидится; нужно сливать Украину и одновременно попытаться вернуть выгодные экономические связи, пока к этому готов Путин.Но самое важное — это источник этого сообщения и кто его получатели.Критики называют CFR "генеральным штабом глобализма" и ядром "глубинного государства" США. CFR — основатель того самого Бильдербергского клуба и Всемирного экономического форума в Давосе и является значительнейшей организацией в сфере формирования внешней политики США, которая прямо влияет на решения американской администрации и консолидирует позиции политической и бизнес-элиты США.Главная причина такой влиятельности состоит в том, что за CFR стоит коалиция финансово-промышленной элиты, сформированная еще в начале XX века семьями Рокфеллеров, Морганов и других "отцов-основателей" американского капитализма. Сегодня эта организация является одним из главных центров принятия стратегических решений, определяющих не только политику США, но и влияющих на глобальные процессы в мире.Негромкая публикация CFR — это сигнал всем заинтересованным, какое решение по будущему отношений с Россией приняло то самое "глубинное государство", где одну из первых скрипок играет семья Рокфеллеров.Когда в качестве главного переговорщика от США по России был назначен Стивен Уиткофф, сердце комментаторов успокоилось тем, что он является близким другом Дональда Трампа. Ну раз друг, тогда ладно. Но мало кто в курсе, что господин Уиткофф, помимо игры в гольф с Трампом, принимал и принимает активное участие в заседаниях и деятельности CFR. В своем свежем интервью Fox Уиткофф заявил: "Мы полны надежды, что достичь мирной сделки удастся к концу этого года, а может быть, и раньше". Очень интересно, а кто это "мы".По совершеннейшему совпадению в день переговоров Владимира Путина с Дональдом Трампом на Аляске российский президент внес в указ о переводе в российскую юрисдикцию проекта "Сахалин-1" изменения, которые могут открыть путь к возвращению в проект американской нефтяной компании ExxonMobil, которая в свое время имела там 30 процентов. Корпорация ExxonMobil входит в топ-3 мировых энергетических компаний и в десятку крупнейших компаний США. Бенефициары — семья Рокфеллеров.Мало того, есть сообщения, что "Роснефть" и ExxonMobil договорились создать совместное предприятие по добыче углеводородов на шельфе Аляски с многомиллиардными инвестициями, что считается не просто бизнес-проектом, а геополитическим прорывом, меняющим всю стратегическую карту мировой энергетики.Но и это не все.Во встревоженной западной прессе еще с осени прошлого года начали циркулировать слухи, что американцы ведут переговоры с Россией о возвращении в строй "Северных потоков" для их совместной эксплуатации. Всеобщее недоумение вызвало то, что некий американский бизнесмен Стивен Линч, ранее специализировавшийся на операциях с проблемными российскими активами, запросил разрешение правительства США на участие в аукционе по банкротству Nord Stream 2 с целью легализовать в американской юрисдикции этот проект и вывести его из-под антироссийских санкций.Так вот: господин Линч является пожизненным (!) членом рокфеллеровского "Совета по международным отношениям", и что-то подсказывает, что действует он не просто по зову коммерческого сердца: "а дай-ка я перепишу на себя "Северные потоки", погода хорошая — почему бы и нет".Конспирологи советуют смотреть на вещи в длительной перспективе и ретроспективе. В свое время Рокфеллеры владели обширными нефтяными концессиями в царской России. После революции все активы были национализированы, но Рокфеллеры не унывали и в 1926 году заключили с новой властью соглашение, по которому их компания Standard Oil ("прабабушка" ExxonMobil) получала право продавать русскую нефть на Запад.Главный спикер Рокфеллеров, Айви Ли, тогда заявил: "Однажды России все равно придется вернуться в семью наций, и мы должны пытаться помочь ей вернуться, а не заставлять великую нацию, такую как Россия, прийти на коленях и "во вретище и пепле". К тому же торговля с Россией крайне важна для нашей страны".Вчера французское издание Le Point со ссылкой на официальные источники сообщило, что "Дональд Трамп сосредоточен на восстановлении рабочих отношений с Россией, а украинский вопрос стал в этом главным препятствием".Есть ненулевая вероятность, что эта позиция была сначала сформулирована не в Белом доме, а на какой-нибудь непубличной встрече — с сигарами, в узком кругу, — и на месте Украины многие бы очень сильно напряглись.
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
Когда интернет переполнен железобетонно информированными источниками, которые день и ночь стойко держат свечку на переговорах Путина с мировыми лидерами, имеет смысл для разнообразия на минуту погрузиться в провокационно-безответственные конспирологические теории.
На днях американский мозговой центр "Совет по международным отношениям" (CFR) тихонько опубликовал статью под скучным названием "После саммита на Аляске условия мира от Путина остаются неизменными".
- Владимир Путин не проявляет готовность к уступкам (по Украине), но сохраняет надежду на нормализацию отношений с Соединенными Штатами;
- Нет никаких свидетельств того, что на Путина оказывается давление общественного мнения в пользу окончания войны, а также того, что общество одобрило бы уступки, которые лишили бы Россию "плодов победы";
- Путин считает, что Трамп — один из немногих американских лидеров, действительно заинтересованных в нормализации отношений, и он сделал ставку на то, что для Трампа двусторонние связи и прибыльные коммерческие сделки будут важнее давления на Россию ради окончания войны (без учета всех требований Москвы).
Выводы, к которым подводится читательская аудитория: Россия выдержала беспрецедентное давление коллективного Запада и идет к победе на Украине; надежд на раскол России изнутри нет и не предвидится; нужно сливать Украину и одновременно попытаться вернуть выгодные экономические связи, пока к этому готов Путин.
Но самое важное — это источник этого сообщения и кто его получатели.
Критики называют CFR "генеральным штабом глобализма" и ядром "глубинного государства" США. CFR — основатель того самого Бильдербергского клуба и Всемирного экономического форума в Давосе и является значительнейшей организацией в сфере формирования внешней политики США, которая прямо влияет на решения американской администрации и консолидирует позиции политической и бизнес-элиты США.
Главная причина такой влиятельности состоит в том, что за CFR стоит коалиция финансово-промышленной элиты, сформированная еще в начале XX века семьями Рокфеллеров, Морганов и других "отцов-основателей" американского капитализма. Сегодня эта организация является одним из главных центров принятия стратегических решений, определяющих не только политику США, но и влияющих на глобальные процессы в мире.
Негромкая публикация CFR — это сигнал всем заинтересованным, какое решение по будущему отношений с Россией приняло то самое "глубинное государство", где одну из первых скрипок играет семья Рокфеллеров.
Когда в качестве главного переговорщика от США по России был назначен Стивен Уиткофф, сердце комментаторов успокоилось тем, что он является близким другом Дональда Трампа. Ну раз друг, тогда ладно. Но мало кто в курсе, что господин Уиткофф, помимо игры в гольф с Трампом, принимал и принимает активное участие в заседаниях и деятельности CFR. В своем свежем интервью Fox Уиткофф заявил: "Мы полны надежды, что достичь мирной сделки удастся к концу этого года, а может быть, и раньше". Очень интересно, а кто это "мы".
По совершеннейшему совпадению в день переговоров Владимира Путина с Дональдом Трампом на Аляске российский президент внес в указ о переводе в российскую юрисдикцию проекта "Сахалин-1" изменения, которые могут открыть путь к возвращению в проект американской нефтяной компании ExxonMobil, которая в свое время имела там 30 процентов. Корпорация ExxonMobil входит в топ-3 мировых энергетических компаний и в десятку крупнейших компаний США. Бенефициары — семья Рокфеллеров.
Мало того, есть сообщения, что "Роснефть" и ExxonMobil договорились создать совместное предприятие по добыче углеводородов на шельфе Аляски с многомиллиардными инвестициями, что считается не просто бизнес-проектом, а геополитическим прорывом, меняющим всю стратегическую карту мировой энергетики.
Во встревоженной западной прессе еще с осени прошлого года начали циркулировать слухи, что американцы ведут переговоры с Россией о возвращении в строй "Северных потоков" для их совместной эксплуатации. Всеобщее недоумение вызвало то, что некий американский бизнесмен Стивен Линч, ранее специализировавшийся на операциях с проблемными российскими активами, запросил разрешение правительства США на участие в аукционе по банкротству Nord Stream 2 с целью легализовать в американской юрисдикции этот проект и вывести его из-под антироссийских санкций.
Так вот: господин Линч является пожизненным (!) членом рокфеллеровского "Совета по международным отношениям", и что-то подсказывает, что действует он не просто по зову коммерческого сердца: "а дай-ка я перепишу на себя "Северные потоки", погода хорошая — почему бы и нет".
Конспирологи советуют смотреть на вещи в длительной перспективе и ретроспективе. В свое время Рокфеллеры владели обширными нефтяными концессиями в царской России. После революции все активы были национализированы, но Рокфеллеры не унывали и в 1926 году заключили с новой властью соглашение, по которому их компания Standard Oil ("прабабушка" ExxonMobil) получала право продавать русскую нефть на Запад.
Главный спикер Рокфеллеров, Айви Ли, тогда заявил: "Однажды России все равно придется вернуться в семью наций, и мы должны пытаться помочь ей вернуться, а не заставлять великую нацию, такую как Россия, прийти на коленях и "во вретище и пепле". К тому же торговля с Россией крайне важна для нашей страны".
Вчера французское издание Le Point со ссылкой на официальные источники сообщило, что "Дональд Трамп сосредоточен на восстановлении рабочих отношений с Россией, а украинский вопрос стал в этом главным препятствием".
Есть ненулевая вероятность, что эта позиция была сначала сформулирована не в Белом доме, а на какой-нибудь непубличной встрече — с сигарами, в узком кругу, — и на месте Украины многие бы очень сильно напряглись.